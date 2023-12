Terzic sieht "große Chance" aufs Viertelfinale - Watzke warnt

Borussia Dortmund trifft im Champions-League-Achtelfinale auf die PSV Eindhoven. Während Cheftrainer Edin Terzic von einer "großen Chance" spricht, gibt BVB-Boss Hans-Joachim Watzke den Mahner.

Auch wenn Borussia Dortmund im Champions-League-Achtelfinale den italienischen Schwergewichten Inter Mailand und Napoli aus dem Weg gegangen ist, darf die Aufgabe in Eindhoven durchaus als knifflig beschrieben werden. Der aktuelle niederländische Spitzenreiter steht bei 48 Punkten nach 16 Spielen, hat also keinen einzigen Zähler abgegeben und weist das beeindruckende Torverhältnis von 56:5 auf.

Gepaart mit den Leistungen in der Champions League Warnung genug. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hebt dennoch den mahnenden Zeigefinger: "Wer sich in der Gruppenphase der Champions League durchsetzt und in die K.-o.-Runde einzieht, der verfügt per se über hohe Qualität. Da sollte sich niemand etwas vormachen. PSV ist eine Top-Mannschaft, die ausnahmslos alle Spiele ihrer nationalen Liga gewonnen hat. Das sagt schon etwas aus."

Besonders macht die Begegnung alleine schon das Wiedersehen mit Peter Bosz. Der 60-Jährige hatte den BVB zum 1. Juli 2017 übernommen, war aber bereits am 10. Dezember des gleichen Jahres beurlaubt worden. Der Niederländer, der bei PSV zum 1. Juli 2023 angeheuert hatte, wird es den Dortmundern womöglich zeigen wollen. "Wir freuen uns auf diese Partien und nehmen die Herausforderung an", sagt Watzke.

Erstes CL-Viertelfinale seit 2021?

Cheftrainer Edin Terzic wusste, "dass es weiterhin schwere Aufgaben geben wird". Eine solche sei auch PSV. Und doch sagt der BVB-Coach: "Wir freuen uns auf das Los. Wir haben eine große Chance, in die nächste Runde einzuziehen."

Auch Sportdirektor Sebastian Kehl sieht in den Niederländern durchaus ein "attraktives und herausforderndes Los", stellt aber auch klar: "Wir gehen sehr optimistisch und voller Selbstbewusstsein in diese Partien. Unser klares Ziel ist es, zum ersten Mal seit 2020/21 wieder ins Viertelfinale einzuziehen."

In der Saison 2021/22 war der BVB (9 Punkte) in der Gruppenphase deutlich hinter Ajax (18) und knapp hinter Sporting Lissabon (9) nur auf Rang drei gelandet, in der Vorsaison bedeutete das Duell mit Chelsea (1:0, 0:2) im Achtelfinale die Endstation.