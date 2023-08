Terzic nach Chelsea-Test: "Das zeigt, dass wir auf einem sehr guten Weg sind"

"Sehr zufrieden" war BVB-Trainer Edin Terzic mit der Leistung seiner Mannschaft beim 1:1 gegen den FC Chelsea. Weil sich seine Spieler wehrten und besprochene Themen gut umsetzten. Aber auch, weil zwei Neue sich gut präsentierten.

Von der USA-Reise des BVB in Chicago berichtet Matthias Dersch

Der intensive Test gegen den FC Chelsea (1:1) zum Abschluss der elftägigen USA-Reise von Borussia Dortmund traf den Geschmack von BVB-Trainer Edin Terzic. Zufrieden zeigte sich der 40-Jährige im Gespräch mit den mitgereisten deutschen Medien mit dem Widerstandswillen seiner Mannschaft und der Entwicklung während des Trips nach San Diego, Las Vegas und Chicago. Der kicker hat seine Aussagen im Soldier Field von Chicago aufgezeichnet.

BVB-Trainer Edin Terzic über …

… den Test gegen Chelsea: "Es war ein sehr wichtiger Test für uns. Man hat gesehen, dass er nicht nur sehr intensiv geführt wurde von beiden Seiten. Wir haben auch viel Leidenschaft reingelegt. Und das, nachdem wir jetzt zehn Tage unterwegs sind. Wir konnten uns jetzt von Spiel zu Spiel steigern und haben gegen Chelsea bis zur letzten Minute um den Sieg gekämpft. Leider haben wir es dann nicht hinbekommen, die Null bis zum Schluss zu verteidigen. Aber wenn man sieht, was die Jungs investiert haben in den Trainingstagen und den Spielen: mein großes Kompliment dafür. Das zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind."

… die US-Reise: "Wir haben jeden Tag neue Themen besprochen, gezeigt und dann auf dem Trainingsplatz einzustudieren und uns zu verbessern. Das hat man auch gemerkt. Wenn man sieht, wie wir im ersten Test gegen San Diego (6:0, Anm. d. Red.) vor einer Woche gespielt haben und heute. Damals war es zwar ein deutlicher Sieg, aber wir mit ganz vielen Dingen noch nicht einverstanden, etwa mit der hohen Fehlerquote, die wir im Passspiel hatten. Es wurde dann schon deutlich besser gegen ManUnited (3:2, Anm. d. Red.). Und auch heute waren wir sehr klar. Die Abläufe wurden immer deutlicher. Wir haben ganz vielen jungen Spielern noch mal die Bühne gegeben können, in Chicago vor 48.000 Menschen gegen Chelsea zu spielen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Sie waren sehr mutig. Das ist das, was wir von den Jungs haben wollen. Trotzdem war es natürlich nicht einfach. Aber ich habe von Anfang an gesagt, dass wir uns da nicht beschweren wollen. Wir haben so viele Nationalspieler. Die wollen alle im nächsten Sommer zur EM. Auch da gibt es einen Drei-Tages-Rhythmus von Stadt zu Stadt. Da müssen die Jungs top performen. Das ist das, was wir hier auch sehen wollten. Das haben sie mit Leben gefüllt.

… die Leistung von Neuzugang Ramy Bensebaini gegen Chelsea: "Ramy ist von Tag eins sofort angekommen. Er hat sich im Training immer wieder gezeigt und angeboten für Einsätze. Damit sind wir sehr zufrieden. Er hat gegen Chelsea einen Schlag abgekommen. Dadurch ist das Schienbein ein bisschen angeschwollen. Aber er wollte weiterspielen. Aber der klare Plan war, dass er nicht bis zum Ende spielt. Er war offensiv sehr mutig und hat sich in den Räumen gezeigt, in denen wir ihn sehen wollen. Defensiv hat er den Ball vor der Linie sehr gut geblockt. Das war sehr gut. Wir hoffen, dass er so weitermacht."

… Marcel Sabitzer: "Wir bewerten Leistung. Damit kann man sich einen Startplatz in den Pflichtspielen verdienen. Er hat es richtig gut gemacht. Er hat sich immer wieder ohne Ball gut bewegt, so dass er anspielbar war, hat die Seiten gut verlagert und war immer ansprechbar. Er hat unserem Spiel richtig gut getan. Die klare Absprache war, dass er eine Hälfte zum Einsatz kommt. Man darf es nicht wegschieben, dass sie erst kurz bei uns sind. Da haben wir noch nicht die Erfahrungswerte."

… die Wehrhaftigkeit seiner Spieler: "Es geht darum, dass wir so wenig Leidenschaft wie nötig zeigen wollen, weil wir die Dinge einfach, klar und gut verteidigen wollen. Aber wenn wir dann mal überspielt sind, weil man auf diesem Niveau gegen diese Gegner nicht immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein kann, dann geht es darum, die richtige Reaktion zu zeigen. Das haben die Jungs gegen Chelsea herausragend getan. Ich glaube, es war ein sehr ausgeglichenes Spiel zwischen zwei Mannschaften die Fußball spielen, aber auch pressen wollten. Das hat dafür gesorgt, dass wir sehr zufrieden waren."

… seine potenzielle Startelf: "Wir bewerten Leistung. Wir haben einen freien Tag am Freitag, an dem die Jungs auch mal nicht über Fußball nachdenken sollen. Dann haben wir die Saisoneröffnung in unserem Stadion gegen Ajax Amsterdam. Da wird wieder eine Leistung vonnöten sein, wie wir sie heute gezeigt haben. Mit ganz vielen Elementen, die wir heute gut umgesetzt haben. Dann haben die Jungs die Chance - wir verteilen keine Geschenke, sondern Chancen -, auf sich aufmerksam zu machen und für die Startelf im ersten Pflichtspiel zu empfehlen."