Terzic nach BVB-II-Trainerwechsel: Klassenerhalt "extrem wichtig"

Borussia Dortmunds U 23 hat im Drittliga-Abstiegskampf den Trainer gewechselt. Edin Terzic erklärt, warum die Bühne 3. Liga dem BVB so wichtig ist.

Während seiner Zeit im Nachwuchsbereich von Borussia Dortmund gehörte Edin Terzic zwischenzeitlich auch zum Trainerteam der U 23, und auch in seiner Rolle als Technischer Direktor in der vergangenen Saison war er "sehr nah dran" an der zweiten Mannschaft. "Ich weiß um die Wichtigkeit der U 23", sagte Terzic am Dienstag.

Den Trainerwechsel beim abstiegsgefährdeten BVB II, der sich am Montag nach nur etwas mehr als sieben Monaten von Christian Preußer getrennt hatte, bewertete der Chefcoach der ersten Mannschaft dabei nur indirekt, machte aber deutlich, wie wichtig der Klassenerhalt in der 3. Liga wäre.

Terzic erinnert sich an Knauff und Tigges

"Es gibt in Deutschland aktuell nur zwei Klubs, die mit ihrer U 23 in der 3. Liga spielen können", sagte er mit Blick auf den BVB und den drittplatzierten SC Freiburg II, "und deshalb ist es extrem wichtig für uns, diese Plattform für die Jungs anbieten zu können." Von deren Entwicklung profitiert schließlich auch das Bundesliga-Team immer wieder.

"Es ist noch nicht so lange her, da haben wir einen Ansgar Knauff reingeworfen, weil wir ganz genau wussten, wir können uns auf ihn verlassen, weil er in der U 23 nicht nur gut trainiert, sondern gut gespielt hat. Ähnlich war es damals bei Steffen Tigges, den wir am Montag aus der U 23 dazugeholt haben und am Dienstagabend in Braunschweig im Pokal von Beginn an spielen lassen konnten", erinnerte sich Terzic an den Dezember 2023.

"Immer wieder eine Wand, gegen die man als junger Spieler rennt"

Die U 23 erleichtere den Nachwuchskräften den Übergang vom Jugend- in den Seniorenbereich. "Es gibt ja auch Beispiele von Jungs bei uns, die im Alter von 16, 17 oder 18 Jahren direkt durchgestartet sind. Aber das ist nicht die Regel, sondern die Regel ist, dass es immer wieder eine Wand gibt, gegen die man als junger Spieler rennt", so Terzic. "Und dann ist es häufig einfacher, wenn sie in der 3. oder 4. Liga ist, wo die Aufmerksamkeit vielleicht nicht ganz so groß ist, wo man nicht sofort abgestempelt wird, wo auch Fehler bestraft werden, aber vielleicht nicht so drastisch. Deswegen ist diese Bühne extrem wichtig."

Terzic, der sich ausdrücklich bei Preußer für die Zusammenarbeit bedankte, nimmt - wie andere Bundesligatrainer - regelmäßig U-23- und U-19-Spieler in Trainingslager des Bundesligateams mit, um "zusammenzuwachsen und die Übergänge flüssiger zu gestalten. Wir haben immer wieder Jungs, die wir nachschieben können. Aber wichtig ist, dass wir die 3. Liga halten, damit wir weiterhin dieses Angebot anbieten können."