Terzic nach 2:0 über Dresden: "Die Leute erwarten BVB-Fußball - den wollten wir zeigen"

Zweites Testspiel, zweiter Sieg: Der BVB ist in dieser Vorbereitung nach dem 2:0 bei Dynamo Dresden am Samstag weiter ungeschlagen. Trainer Edin Terzic hatte seinen Spaß an der teils wilden Partie gegen den Drittligisten, richtete den Blick anschließend aber sofort nach vorne.

Will "BVB-Fußball" zeigen: Edin Terzic IMAGO/Picture Point LE