Terzic mit Angebot an Kreisligisten: "Können unseren Torwarttrainer vorbeischicken"

Edin Terzic war die Überraschung anzusehen, als er am Dienstagvormittag auf einer Pressekonferenz, bei der es eigentlich um das bevorstehende DFB-Pokal-Viertelfinale gegen RB Leipzig gehen sollte, plötzlich zu einer völlig anderen Thematik befragt wurde. Die Frage zielte nicht etwa auf die taktische Herangehensweise des BVB gegen die Mannschaft von Ex-Coach Marco Rose ab, sondern auf den Dortmunder Kreisliga-C-Klub SuS Hörde, der in den Untiefen des Amateurfußballs mit einem Torverhältnis von 11:177 abgeschlagen am Tabellenende steht.

Unterschiedliche Prioritäten

"Was sagst du zu solchen Vereinen, die ganz unten in der Tabelle stehen, aber trotzdem einen großen Sportsgeist und Zusammenhalt haben?", wurde sich da bei Terzic erkundigt. Der nahm die doch etwas kuriose Frage mit Humor entgegen. "Ich glaube, dass es da darum geht, dass die Jungs eine gute Zeit haben, sehr viel Spaß miteinander haben und das vielleicht nicht nur während des Spiels, sondern auch danach."

Gerade die Gemeinschaft, der Zusammenhalt und der Spaß am Fußball, fern des Ergebnis- und Leistungsdrucks des Profifußballs sei laut Terzic genau "das, was den Amateurfußball ausmacht und mindestens genauso wichtig ist." Abschließend wünschte der BVB-Coach dem SuS Hörde ein sportliches Erfolgserlebnis und machte dem Kreisliga-Schlusslicht ein wohl nicht ganz ernstgemeintes Angebot. "Es ist ja nicht so weit weg, also könnten wir mal unseren Torwarttrainer vorbeischicken. Vielleicht kann er da bisschen unterstützen."

Gemeint ist dabei Matthias Kleinsteiber. Ob es tatsächlich zu solch einem Termin kommt und der Torwart-Experte die löchrige Hörde-Defensive dann auch in den Griff bekommt, bleibt also abzuwarten.

