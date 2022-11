Terzic: "Marco hatte wieder Schmerzen"

Das Comeback von Marco Reus gegen den VfL Bochum (3:0) hat bei Borussia Dortmund am Samstag zunächst viel Freude verursacht. Doch die hielt nur kurz: Wie Trainer Edin Terzic am Montag verriet, klagte der BVB-Kapitän, der noch auf eine Teilnahme bei der WM in Katar hofft, am Sonntag beim Spielersatztraining über Schmerzen. Sein Einsatz in Wolfsburg ist fraglich.

Ausnahmsweise begann die Pressekonferenz von Borussia Dortmund am Montag nicht mit der obligatorischen Frage nach dem Personal. Zunächst ging es vor der Partie beim VfL Wolfsburg am Dienstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) um die kurz zuvor erfolgte Auslosung des Champions-League-Achtelfinales. Dort trifft der BVB im kommenden Februar auf den FC Chelsea (BVB-Trainer Edin Terzic: "Ein attraktiver Gegner"). Doch das ist aktuell noch Zukunftsmusik.

Drängender als die Königsklasse sind die beiden abschließenden Bundesliga-Duelle beim VfL Wolfsburg und am Freitag in Mönchengladbach (20.30 Uhr). Danach ist das Fußballjahr 2022 für den BVB beendet - allerdings nicht für einen großen Teil des aktuellen Profikaders, für den es bei der WM weitergehen wird. Auch Kapitän Marco Reus hofft noch auf eine Teilnahme am Turnier in Katar, doch am Sonntag kamen neue Fragezeichen hinzu, wie Terzic in seiner zweiten Antwort der Pressekonferenz verriet.

Es sah nicht so schlimm aus. Wir werden daher schauen, ob er am Nachmittag mit uns auf dem Platz stehen kann. Edin Terzic über Marco Reus

Nach seinem Comeback gegen den VfL Bochum (3:0) hatte Reus das Spielersatztraining am Sonntag nach etwa der Hälfte der Einheit vorzeitig beendet. "Er hatte wieder Schmerzen", sagte Terzic, "deshalb haben wir ihn heute untersucht. Es sah nicht so schlimm aus. Wir werden daher schauen, ob er am Nachmittag mit uns auf dem Platz stehen kann." Dann steigt das Abschlusstraining für die Partie in Wolfsburg. Der Einsatz des Kapitäns dort dürfte allerdings aufgrund der Vorgeschichte und der erneuten Reaktion des Sprunggelenks eher fraglich sein, auch wenn Terzic keine Tendenz abgegeben wollte.

Reus würde sich gerne noch für Flicks Kader präsentieren

Für den BVB, besonders aber für Reus wäre das eine bittere Nachricht, wäre die Partie doch die letzte Möglichkeit, um sich vor der Kadernominierung des DFB am Donnerstag noch einmal Hansi Flick zu zeigen. Der Bundestrainer schätzt zwar die Qualitäten des 33-jährigen Routiniers, jedoch dürfte er ihn nur in seinen 26-köpfigen WM-Kader berufen, wenn die Prognose, was Belastbarkeit, Form und Fitness angeht, positiv ausfällt.

Terzic: Wolfsburg eine der "formstärksten Mannschaften"

Von Reus abgesehen geht der BVB ohne weitere Fragezeichen in die kurze Vorbereitung auf die Partie bei den stabilisierten Wolfsburgern, die für Terzic derzeit eine der "formstärksten Mannschaften der Liga" sind. Seit sechs Spielen ist der VfL dort ungeschlagen. "Sie hatten zwar keinen einfachen Start, aber seitdem haben sie sich deutlich stabilisiert", lobte Terzic den kommenden Gegner und dessen Trainer Niko Kovac: "Er macht einen sehr guten Job. Man merkt, dass sich etwas gefunden hat, es gab zuletzt auch wenig Rotation in der Startelf."

Doch auch der BVB hat sich zuletzt merklich stabilisiert und gewann seinerseits die vergangenen drei Bundesliga-Spiele. Zwei weitere Dreier sollen vor der langen Winterpause noch hinzukommen, um sich anschließend in den zweieinhalb spielfreien Monaten mit einem guten Gefühl die Tabelle anschauen zu können. "

Wir wollen an den guten Dingen der vergangenen Wochen anknüpfen", sagte Terzic, der ein "offensiv geführtes Spiel von beiden Seiten" erwartet. Sein Team jedenfalls sei "bereit": "Wir werden nach Wolfsburg fahren, um mit drei Punkten nach Hause zu kommen."

Lesen Sie auch: PSG, City, Chelsea, Napoli: Schwere Lose für das deutsche Quartett