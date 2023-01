Terzic lobt: "Super, so jemanden auf dem Platz zu haben"

Nach dem 2:0 über Bayer Leverkusen war Edin Terzic voll des Lobes für sein gesamtes Team. Ein Spieler bekam aber noch etwas mehr Lob ab.

Edin Terzic mit seiner Allzweckwaffe Emre Can. IMAGO/RHR-Foto

"Ehrlicherweise konnten wir nicht herausfinden, wie sie starten", verriet Dortmunds Trainer Edin Terzic nach der Partie bei Bayer Leverkusen am DAZN-Mikrofon. Deshalb hatte der Coach mit Emre Can auf der Sechs und Salih Özcan und Jude Bellingham davor eine anpassbare Aufstellung gewählt. "Mit Emre auf dieser Position haben wir immer wieder die Möglichkeit ihn zwischen die beiden Innenverteidiger zu bekommen", beschrieb Terzic seine Herangehensweise.

Umstellung mit Can zeigt Wirkung

Und das zahlte sich aus. Denn um die gerade in der Anfangsphase sehr variablen Offensivkräfte der Werkself einzuengen, setzte der BVB-Coach nach rund 20 Minuten genau auf dieses Rezept. Can ließ sich in der Folge immer wieder zwischen die beiden Innenverteidiger Niklas Süle und Nico Schlotterbeck fallen - und stabilisierte so nicht nur die Dortmunder Defensive, sondern gleich das ganze Spiel. Nach der Systemanpassung "hatten wir komplett die Kontrolle über das Spiel".

Auch als am Ende Leverkusen mit teils vier Spielern auf einer Linie alles nach vorne warf, war es "super, so jemanden auf dem Platz zu haben", lobte Terzic seine zentrale Allzweckwaffe.

Neben Can hatten aber auch noch zwei weitere Spieler großen Anteil am dritten Sieg in Folge: Keeper Gregor Kobel, der mit vier starken Paraden die Null hielt, und Angreifer Karim Adeyemi, der mit seinem Premieren-Treffer den 2:0-Auswärtserfolg einleitete.

Adeyemi flüstert laut genug

"Erstmal habe ich Seb (Sebastien Haller, Anm. d. Red.) gesagt, lass ihn und er hat ihn durchgelassen", freute sich Adeyemi. "Ich war ein bisschen überrascht, dass er ihn durchgelassen hat, weil ich habe es nicht laut gesagt. Aber hat er top gemacht."

Dass Adeyemi überhaupt in Abschluss-Position gekommen war, lag nicht nur am starken Durchlassen von Haller. "Wir wollen, dass der Flügel von der ballfernen Seite mit in den Strafraum kommt", sagte Terzic. Das habe der 21-Jährige "herausragend" umgesetzt - und getroffen.

Auch für Haller, der sein Startelf-Debüt feierte, gab es Lob. Der Angreifer habe nicht nur "Anteil an der entscheidenden Szene" gehabt, sondern mit seiner "Präsenz" immer wieder wichtige "Sekunden geschaffen", die "Abwehr beschäftigt" und "für Entlastung" gesorgt. "Das war richtig, richtig gut", schloss Terzic, der aber die gesamte Mannschaft in das General-Lob miteinschloss, denn alle "haben es heute richtig gut umgesetzt".

Keeper Kobel richtete den Blick aber schon weiter voraus: "Jetzt gilt es, dass wir das auch mal durchziehen." Und spielte damit auf die Hinrunde der Dortmunder an. Denn schon einmal gelangen dem BVB diese Saison drei Liga-Sieg in Folge. Dann folgten aber im November zwei Pleiten in Wolfsburg (0:2) und Gladbach (2:4).