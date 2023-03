Terzic jagt seine eigene Serie - und einen BVB-Rekord

Unter Edin Terzic ist der BVB in der Liga nicht zu stoppen - schon wieder. Der 40-Jährige könnte im Revierderby auf Schalke einen persönlichen Rekord ein- und einen neuen BVB-Rekord aufstellen.

Es war schon eine etwas skurrile Situation in dieser BVB-Saison 2020/21. Im Dezember 2020 hatte Edin Terzic das Traineramt von Lucien Favre übernommen. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten startete er mit der Borussia ab April 2021 in der Liga eine beeindruckende Siegesserie von sieben Partien und gewann mit dem BVB auch noch den DFB-Pokal. Dennoch rückte er danach wieder ins zweite Glied. Im Februar 2021 hatte Dortmund bereits beschlossen, dass Marco Rose am Saisonende übernehmen wird.

Ab August 2022 saß Terzic aber wieder auf dem Chefsessel und machte da weiter, wo er aufgehört hatte - mit Siegen. Erst Werder Bremen beendete mit einem spektakulären 3:2 die Terzic-Festspiele am 3. Spieltag, neun Bundesliga-Erfolge hatte der 40-Jährige also aneinandergereiht.

Eine Serie, die er nun einstellen könnte. Vor dem Revierderby auf Schalke (Samstag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) steht Terzic bei acht Ligasiegen hintereinander, eine Woche später ist Köln im Signal-Iduna-Park zu Gast. Dort könnte er dann womöglich eine persönliche Bestmarke aufstellen.

Es winkt aber nicht nur ein neuer Terzic-, sondern auch ein Klubrekord: Acht Ligasiege in Folge gelangen dem BVB außerdem von Dezember 2011 bis März 2012 unter Jürgen Klopp sowie von April bis August 2021 (sieben unter Terzic, einer unter Rose). Neun Siege am Stück gab es noch nie.

Und in Sachen Pflichtspielsiegen? Insgesamt hatte der BVB zehn in Folge gewonnen (achtmal Bundesliga, einmal DFB-Pokal, einmal Champions League), mit der Niederlage am Dienstag beim FC Chelsea (0:2) ist diese aber nun passé. Nur einmal hatte Dortmund eine längere Siegesserie - allerdings waren die elf Siege in Folge zu Beginn der Saison 2015/16 und der Ära Tuchel nur fünf Bundesliga-Partien, vier Spiele in der Europa-League-Qualifikation, die erste Runde im DFB-Pokal und der erste Spieltag der Europa League.

Bundesligasiege? Keiner toppt Guardiola

Terzic befindet sich übrigens jetzt schon in einem illustren Kreis. Nur sieben andere Trainer hatten ebenfalls mehrere Serien von mindestens acht Bundesligasiegen in Folge: Udo Lattek, Pal Csernai, Ottmar Hitzfeld, Hennes Weisweiler, Felix Magath (je zwei), Pep Guardiola (drei) und Jupp Heynckes (vier).

Der Einzige von ihnen, der bei keiner der Serien den FC Bayern trainierte, war Hennes Weisweiler. 1970 schaffte er acht Siege in Folge mit Gladbach. In der Saison 1974/75 gewann er ebenfalls mit den Fohlen die letzten sechs Saisonspiele, ehe er zum FC Barcelona wechselte. Nach seiner Bundesligarückkehr als Trainer des 1. FC Köln fügte er nochmal fünf weitere Siege an.

Und wer hat die meisten Bundesliga-Siege am Stück? Das schaffte Pep Guardiola in der Saison 2013/14. Sagenhafte 19 Siege holte der Spanier mit dem FC Bayern zwischen Oktober 2013 und März 2014.