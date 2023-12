Terzic in Rage wegen Siebert: "Das ist nicht gerecht"

Edin Terzic hat sich nach dem 1:1 in Leverkusen bitter über Schiedsrichter Daniel Siebert beschwert. Dabei ging es in erster Linie um einen ausgebliebenen Elfmeterpfiff - aber nicht nur.

"Ich will heute nicht über den Schiedsrichter reden", sagte Terzic kurz nach dem 1:1 bei Tabellenführer Leverkusen am "DAZN"-Mikrofon - und tat es dann doch sehr ausführlich und emotional. Wenige Minuten zuvor hatten die TV-Kameras eingefangen, wie der BVB-Coach sich direkt nach Abpfiff vehement beim Gespann um Referee Daniel Siebert beschwert hatte. "Ich habe ihm klipp und klar meine Meinung gesagt zur Elfmetersituation um Karim Adeyemi", erklärte der Coach seine Aufregung.

Gemeint war die Situation in der 73. Minute, als sich der von Terzic kurz zuvor eingewechselte Angreifer im Leverkusener Strafraum gegen Exequiel Palacios und Edmond Tapsoba ins Dribbling gestürzt hatte und nach leichtem Kontakt von Tapsoba zu Boden gegangen war - ein Kann-Elfmeter. Siebert ließ weiterlaufen, auch der VAR sah keinen Grund für einen Eingriff - wie auch gut zehn Minuten zuvor auf der anderen Seite, als Palacios im BVB-Strafraum von Emre Can getroffen worden war und Siebert Leverkusen den eigentlich fälligen Elfmeter verweigerte.

"Das ist nicht das erste Mal, gerade bei Karim", fand Terzic. "Da muss man ein gesundes Maß finden, wenn man sieht, was in den anderen Stadien gepfiffen wird. Man sieht ganz klar den Körperkontakt unten am Schienbein. Da gibt es für mich keine zwei Meinungen: Es ist ein klarer Kontakt, ein klarer Elfmeter. Wir würden damit die Möglichkeit auf das 2:0 bekommen und die wurde uns genommen in dieser Situation." Stattdessen kam Leverkusen sechs Minuten später durch Victor Boniface noch zum 1:1 - dem Endstand.

Terzic führte bei seiner flammenden Argumentation vor allem den Vergleich zu vergangenen Entscheidungen an - unter anderem eine Elfmeterentscheidung gegen Gregor Kobel beim 1:2 in Stuttgart vor drei Wochen. "Da wird uns erklärt: 'Klarer Kontakt, den müssen wir geben.' Hier wird uns erklärt: 'Muss ich mir nicht angucken, weil ich mir sicher bin, dass es zu wenig war.'"

Und auch zum 3:3 in Frankfurt zog der BVB-Coach eine Parallele: "Wir diskutieren hier Woche für Woche um den VAR, über klare Fehlentscheidungen und heute ist es zu wenig, aber welche Elfmeter haben wir denn gegen uns bekommen? In Frankfurt, als Marius (Wolf, d. Red.) angeschossen wird. Das ist das, was mich komplett aus der Fassung bringt, weil das nicht gerecht ist. Die Elfmeter, die gegen uns gepfiffen werden, egal ob national oder international, stehen in keinem Verhältnis zu dem, was passiert ist letztes Jahr in Bochum."

Damit war Terzic in seiner Wutrede beim letzten Spiel der Vergangenheit angelangt, dem 1:1 beim VfL Bochum zum Ende der vergangenen Saison, als das Schiedsrichtergespann einen klaren Foulelfmeter an Adeyemi nicht gepfiffen hatte. "Und es geht immer wieder um Adeyemi", fasste Terzic zusammen. "Er ist so flink und dribbelt mit 30 km/h in die Situation rein. Da reicht dieser klare Kontakt, das ist meine klare Meinung. Deswegen möchte ich heute den Schiedsrichter nicht in Schutz nehmen."

Terzic sieht noch eine weitere Fehlentscheidung

Mehr noch: Terzic sah sich und sein Team noch in einer weiteren Szene benachteiligt. Seiner Ansicht nach hätte der bereits verwarnte Palacios in der Schlussphase nach einem weiteren Foul vom Platz fliegen müssen, Siebert verzichtete auf Gelb-Rot. "Wir fahren den Konter und dann heißt es: 'Wenn wir den Vorteil geben, ist es kein Gelb'", berichtete Terzic und wandte sich an "DAZN"-Experte Michael Ballack. "Wie oft hast du erlebt, dass es im Fußball nach einer Szene noch Gelb gibt? Wir bekommen einen Vorteil an der Mittellinie, wo wir noch drei Gegenspieler ausspielen müssen und dann wird uns erklärt, dass ich die Regel nicht verstanden habe. Aber dann ist die Regel Quatsch."

Unabhängig von den aus seiner Sicht ungerechten Schiedsrichterentscheidungen sah Terzic aber dennoch ein "gerechtes Unentschieden", das sein Team beim Tabellenführer ergattert hatte. "Die Jungs haben es herausragend gut gemacht und wir nehmen den Punkt mit. Trotzdem ärgert es uns, weil heute viel mehr drin war."