Terzic: "In der ersten Halbzeit ein überragendes Spiel"

So sahen die Trainer die Leistungen ihrer Mannschaften...

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim 1:0 (1:0)

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Besonders in der ersten Halbzeit haben wir ein überragendes Spiel gemacht, nahezu keine Torchance zugelassen. In der zweiten hat es nicht mehr ganz so gut funktioniert. Die Pässe wurden wieder zu langsam, dann wird es hart, aber wir haben den Kampf angenommen. Wir haben die Null verteidigt, aber wir hätten auch gern ein zweites Tor gemacht."

Andre Breitenreiter (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir haben 60 Minuten lang viel zu passiv gespielt, viel zu unpräzise. Es geht darum, mit mehr Überzeugung und Glaube zu spielen. In den letzten 30 Minuten waren wir besser. Aber am Ende wäre es nicht verdient gewesen, Dortmund ist heute der verdiente Gewinner."