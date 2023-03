Terzic: "Ich glaube nicht, dass die Form entscheiden wird"

Borussia Dortmund fährt nach dem Sieg gegen Chelsea mit einem Vorteil zum CL-Achtelfinal-Rückspiel nach London. Ob Rückhalt Gregor Kobel auflaufen kann, ist nach wie vor offen.

Sebastian Kehl hatte die Runde schon am Freitag nach dem zehnten Sieg in Folge eingeleitet: "Gegen Chelsea reicht mir auch mal ein Unentschieden."

Ein bisschen augenzwinkernd war das angesichts der beeindruckenden Erfolgsserie gemeint, nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel in Dortmund würde ein Remis schließlich definitiv für den Einzug ins Viertelfinale genügen.

Böse Erinnerungen an Bremen

Was aber auch mitschwang: Trotz des kleinen Vorsprungs wird der Dienstagabend an der Stamford Bridge (21 Uhr, LIVE! bei kicker) ein hartes Stück Arbeit. "Ich glaube nicht, dass die Form entscheiden wird", sagt Edin Terzic und meint damit, dass dieses bisher verlustpunktfreie Jahr nur ein kleiner Fingerzeig ist.

Denn "es ist ein K.o.-Spiel, darauf wird es runtergebrochen". Der Vorteil könne schnell aufgebraucht werden, weiß der BVB-Coach aus leidiger Erfahrung der laufenden Saison und spielt auf die Last-Minute-Niederlage gegen Werder Bremen an: "Wir wissen aber auch, dass es uns manchmal nicht mal reicht, 2:0 in der 88. zu führen."

Der Tabellenstand entspricht nicht dem, was sie derzeit leisten. Edin Terzic

Unterschätzt wird der Gegner ohnehin nicht, trotz seiner massiven Probleme der vergangenen Wochen: "Der Tabellenstand entspricht nicht dem, was sie derzeit leisten. Sie haben nicht die Punkte eingefahren, die sie verdient gehabt hätten."

Das sei auch im Hinspiel so gewesen: "Wie sie uns in der ersten Halbzeit in zwei, drei fiesen Momenten erwischt haben…", erinnert er sich und weiß: "Wenn man zu passiv wird und zurückweicht, finden sie die Räume hinter der Abwehr und dann wird es brandgefährlich."

Kobels Rückkehr weiter ungewiss

Zudem habe das im Winter für viel Geld umformierte Team inzwischen mehr zu sich gefunden: "Sie haben die letzten Spiele und Wochen genutzt, sich besser einzuspielen."

Eine wichtige Position beim BVB wird also die des Torhüters. Da konnte Terzic allerdings noch keine definitive Antwort auf die Frage geben, ob der angeschlagene Stammkeeper Gregor Kobel nach seinen muskulären Problemen zurückkehren wird.

Malen könnte auflaufen

"Gregor hat sich die letzten beiden Tage behandeln lassen, er hat sich von Tag zu Tag besser gefühlt." Am Dienstag wurde er bereits kurz im Kraftraum belastet, auch beim Abschlusstraining stand er zunächst auf dem Platz: "Ob er starten kann oder ob er vielleicht auf der Bank sitzt, können wir erst morgen entscheiden."

Dafür kehrt immerhin Donyell Malen zurück. Der Angreifer hatte gegen Leipzig wegen eines Schlags auf den Knöchel pausiert, bei Chelsea könnte sein Tempo für Entlastung sorgen - zumal Karim Adeyemi und Youssoufa Moukoko bekanntermaßen weiter fehlen.