Terzic hofft gegen Paris auf zwei Rückkehrer

Borussia Dortmund hofft vor dem letzten Champions-League-Gruppenspiel gegen Paris Saint-Germain auf personelle Entspannung: Marcel Sabitzer und Marius Wolf könnten zurückkehren. Ein Starter beim 2:3 gegen Leipzig steht allerdings nicht zur Verfügung.

Erst verletzt, dann nicht eingesetzt: Monatelang war Thomas Meunier bei Borussia Dortmund außen vor. Die angespannte Personalsituation vor dem Spiel gegen RB Leipzig spülte den Belgier am Samstag aber in die Startelf - und auch wenn er bei zwei der drei Gegentore bei der 2:3-Niederlage mitbeteiligt war, attestierte ihm sein Trainer Edin Terzic anschließend, es "richtig gut" gemacht zu haben.

Für das Champions-League-Spiel gegen seinen Ex-Klub Paris Saint-Germain am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) kommt Meunier dennoch nicht in Frage. Der 32-Jährige galt im Sommer mangels sportlicher Perspektive als Verkaufskandidat, verletzte sich dann während der US-Tour des Klubs schwer und wurde auch deshalb nicht für den Dortmunder Königsklassen-Kader nominiert.

Fällt Wolf aus, stünde nur Süle bereit

Dabei könnte Meunier jetzt durchaus weiterhelfen. In Julian Ryerson (Innenbandverletzung) fällt ein Außenverteidiger sicher aus, ein Fragezeichen steht noch hinter Marius Wolf. Da auch Mateu Morey nicht für die Champions League nominiert wurde, steht im Falle eines Wolf-Ausfalls nur der gelernte Innenverteidiger Niklas Süle für die Rechtsverteidiger-Position zur Verfügung.

Immerhin: Bei Wolf gibt es - wie auch bei Marcel Sabitzer - Hoffnung: "Marcel war am nächsten dran, da haben wir am Samstag noch mal angetestet, mussten dann aber die Entscheidung treffen, dass es nicht reicht", sagte Terzic nach dem Leipzig-Spiel. "Wir haben die Hoffnung, dass es ab Montag besser aussieht. Ähnlich sieht es aus bei Marius."

Can fehlt gelb-gesperrt - Brunner im Kader?

Da Kapitän Emre Can gelb-gesperrt fehlt und auch die Offensivkräfte Julien Duranville, Youssoufa Moukoko sowie möglicherweise Sebastien Haller (leichte Knieverletzung) ausfallen werden, dürfte Terzic bei der Bankbesetzung kreativ werden müssen.

Eine Option für den Kader beim finalen Gruppenspiel, in dem es um Rang 1 in der Gruppe F geht, könnte daher Paris Brunner sein. Der Nachwuchsstürmer, der vor kurzem in Indonesien U-17-Weltmeister wurde, erfüllt alle Kriterien, um nachzurücken. Gegen Leipzig feierte der 17-Jährige bereits seine Kaderpremiere in der Bundesliga, kam aber nicht zum Einsatz.