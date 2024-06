Terzic hört als BVB-Coach auf - die richtige Entscheidung?

Edin Terzic ist nicht länger Cheftrainer von Borussia Dortmund. Der 41-Jährige bat um die sofortige Auflösung seines Vertrags. Die richtige Entscheidung?

Zum ersten Mal seit 2013 hatte Edin Terzic den BVB in ein Champions-League-Finale geführt. Knapp zwei Wochen nachdem dieses gegen Real Madrid unglücklich verloren ging, hat der Dortmunder Trainer um die sofortige Auflösung seines Vertrags gebeten. Die Verantwortlichen kamen dieser Bitte nach.

Speziell wegen durchwachsener Leistungen in der Bundesliga war Terzic immer wieder in die Kritik geraten. Nur als Fünfter war der BVB in dieser Saison in der Liga ins Ziel eingelaufen. Eigentlich zu wenig für die eigenen Ansprüche.

Nun verlässt Terzic Dortmund. Ist das die richtige Entscheidung?

