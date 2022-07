Terzic: "Hätte ich mir von der ersten Sekunde an bis zum Ende gewünscht"

Im ersten Test überzeugte Borussia Dortmund auch deshalb nicht, weil sich die meisten Talente nicht aufdrängen konnten. Mit einer kleinen Ausnahme, findet Edin Terzic.

Das Wichtigste nahm Edin Terzic bewusst vorweg. "Schön, dass wir wieder ein Spiel hatten, auch hier in der Region, wo unsere Fans zahlreich vertreten sind", befand er neue Coach von Borussia Dortmund nach dem 3:1-Sieg beim Westfalenligisten Lüner SV im ersten Testspiel und freute sich, "dass wir uns hier gut vorbereiten konnten".

Was er in den 90 etwas zähen Minuten vorher zu sehen bekam, konnte ihn allerdings nicht wirklich überzeugen. "Natürlich hätten wir uns eine bisschen bessere Leistung gewünscht, aber das muss man den Jungs auch einfach mal eingestehen nach einer harten Trainingswoche", warb der 39-Jährige: "Es waren sehr viele junge Kerle dabei, für die es das erste Mal war, auf so einem Niveau zu trainieren und zu spielen. Dafür war es ein guter Test." Bis auf Mats Hummels, Felix Passlack, Mahmoud Dahoud und den neuen Keeper Alexander Meyer stand schließlich kaum ein Akteur auf dem Platz, der schon lange volljährig ist.

"Eine ordentliche Phase"

So war der Vortrag über weite Strecken chancenarm, einzig die Druckphase Anfang der zweiten Halbzeit, in der auch zwei der drei Dortmunder Treffer fielen, nahm Terzic aus. "Das war eine recht ordentliche Phase - nicht gut, sondern ordentlich. In den ersten 25 Minuten hatten wir die Klarheit am Ball und waren nach Ballverlusten sofort da, um ihn zurückzuerobern. Da haben wir den Gegner nicht atmen gelassen. Das hat mir recht gut gefallen, aber das hätte ich mir von der ersten Sekunde an bis zum Ende gewünscht."

Ansonsten konnten sich nur wenige der vielen Talente aufdrängen, bevor ab dem Wochenende alle Nationalspieler wieder zur Mannschaft stoßen und auch Emre Can, Marius Wolf und Donyell Malen, die in Lünen eine Pause bekamen. "Natürlich haben einige gefehlt. Wir versuchen uns gewissenhaft vorzubereiten auf die kommende Saison, die Belastung gut zu dosieren und eine Basis zu schaffen. Wir können uns hier hinstellen und sagen, dass es schade ist, dass 14 Spieler gefehlt haben, aber es wir hatten heute so viele Deutsche Meister aus der U 19 auf dem Platz", findet Terzic: "Jetzt haben wir die Möglichkeit, die Jungs besser kennenzulernen und dass sie uns besser kennenlernen. Dafür ist diese Phase sehr gut."

Neben Bradley Fink, der einmal traf und den Treffer von Göktan Gürpüz vorbereitete, agierte vor allem einer auffällig: Linksaußen Prince Aning, gerade erst aus dem Nachwuchs von Ajax Amsterdam verpflichtet. "Er war mit der Aktivste, hat die Bälle gefordert, war mutig im Eins-gegen-eins und hat die Abschlusssituationen gehabt", findet Terzic und denkt dabei vor allem an den Führungstreffer durch den Niederländer: "Dafür haben wir ihn auch gelobt. Wofür wir ihn nicht gelobt haben, ist, dass die Situationen heute viel zu selten waren. Nicht nur von ihm, von allen."