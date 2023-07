Terzic haben "deutlich weniger Sachen gefallen als missfallen"

Der Auftritt in Oberhausen offenbarte einige Probleme bei Borussia Dortmund. Trainer Edin Terzic war unzufrieden und sprach über den Plan in der weiteren Vorbereitung.

Mats Hummels schüttelte fortwährend seinen Kopf und war auch nach seiner Auswechslung auf der Bank noch sichtbar verärgert von dem, was er sah. Der Aufritt beim Last-Minute-Testspielsieg gegen den Regionalligisten Oberhausen (3:2) sorgte beim BVB für Unzufriedenheit - trotz der immer noch frühen Phase der Vorbereitung und den noch fehlenden Nationalspielern.

Natürlich sei es "erstmal gut, wenn man Spiele gewinnt", begann Trainer Edin Terzic sein Statement positiv, der späte Siegtreffer durch Samuel Bamba verdeckte die Probleme in den 90 Minuten zuvor aber nicht. "Uns haben deutlich weniger Sachen gefallen als uns Dinge missfallen haben", befand der Coach: "Man hat gemerkt, dass wir noch einige Themen in Angriff nehmen müssen."

Immer wieder offenbarten die engagierten und spielstarken Gastgeber Abstimmungsprobleme beim BVB, nutzten individuelle Fehler zu zahlreichen Chancen und zeigten sich im Umschaltspiel frischer und wacher. Rund dreieinhalb Wochen vor dem Pflichtspielauftakt bei Schott Mainz, ebenfalls Regionalligist, wartet noch einiges an Arbeit auf Terzic und vor allem seine Spieler: "Einige Sachen haben uns nicht gefallen, die wir besser machen müssen."

Drei Testspiele in den USA

Ein paar Tage hat der Trainer dafür noch in Dortmund, dann wartet die elftägige Reise in die USA. In dieser Zeit werden in San Diego weitere Grundlagen geschaffen - trotz der schwierigen Umstände mit Reisestrapazen, Zeitumstellung und möglicherweise anderen klimatischen Bedingungen. "Natürlich gibt es eine etwas andere Beanspruchung, aber auch das werden wir annehmen", sagt Terzic. Vor allem die Tests gegen San Diego Loyal, Manchester United und den FC Chelsea seien "sehr wichtig". Denn es gehe darum, bis dahin "alle Jungs soweit zu haben, dass sie Minuten sammeln können" und dann die fußballerischen Themen in Angriff zu nehmen.

Ein Schwerpunkt wird dabei die Abwehrarbeit sein - nicht zum ersten Mal in den vergangenen Jahren. "Es geht darum, nicht nur neue Dinge einzustudieren, sondern die Jungs an ganz viele Dinge zu erinnern", sagt Terzic: "Es ist ja kein Geheimnis, dass wir mit der Anzahl der Gegentore unzufrieden waren, die wir letzte Saison kassiert haben." Auch wenn der 40-Jährige 2023 eine Verbesserung sah, in diesem Jahr waren es 23 Gegentore in 19 Spielen, habe es immer noch Spiele gegeben, nach denen er in der Pressekonferenz die Frage bekommen habe, "warum sie so ausgegangen sind und wir das Gefühl hatten, drei Tore müssen auch einfach mal für einen Sieg reichen". Terzic spielt auf das denkbar unnötige 3:3-Remis beim VfB Stuttgart an, das den BVB damals die mögliche Tabellenführung kostete.

Haller & Co. wohl am Samstag im Einsatz

Aber es ginge nicht nur um die Zahl der Gegentore, für das sich die Mannschaft "ein klares Ziel" vorgenommen hat: "Wir wollen uns spielerisch weiterentwickeln. Viele Abläufe wurden besser, die Rollen immer klarer. Jetzt geht es darum, die Neuzugänge da einzufügen und die Jungs, die länger da sind, an gewisse Dinge zu erinnern und dann peu a peu neue Muster einzuführen, um noch besser, noch aktiver und noch gefährlicher in der Offensive zu sein und gleichzeitig die defensive Stabilität zu vergrößern."

Der erste Schritt bis zum nächsten Test am Samstag bei Rot-Weiß Erfurt, dem nächsten Regionalligisten, wird es sein, alle Spieler unabhängig von ihrem Trainingsstart weitestgehend auf einem Stand zu haben. Die Nationalspieler und Sebastien Haller waren am Samstag mit der Leistungsdiagnostik eingestiegen, und stehen seit Montag auf dem Platz. Am Mittwoch vor dem Spiel wurden sie laut Terzic "noch einmal richtig belastet, es ging darum, sie einmal richtig müde zu bekommen, damit wir sie morgen in der Regeneration haben". Einige von ihnen dürften bereits in Erfurt erstmals auch Spielminuten sammeln.