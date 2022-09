Terzic: "Gibt nichts Schlimmeres, als dem Schalker Trainer zum Sieg zu gratulieren"

Für Edin Terzic ist es das erste Derby als BVB-Cheftrainer vor vollen Rängen, auch für viele seiner Spieler ist das Revierduell gegen den FC Schalke 04 eine neue Erfahrung. Die Vorfreude ist groß - und ebenso die Verantwortung für die Gefühlswelt des schwarz-gelben Anhangs: Verlieren verboten!

Er will das Revierderby um jeden Preis für sich entscheiden: BVB-Coach Edin Terzic. imago images

Man muss Edin Terzic nicht erklären, welche Bedeutung das Spiel gegen den FC Schalke 04 für die Fans von Borussia Dortmund hat. Der 39-Jährige ist unweit von Dortmund in Menden aufgewachsen und seit seiner Kindheit Fan des BVB gewesen. Er weiß: Dieses Spiel sollte man besser nicht verlieren.

Um das glaubhaft vermitteln zu können an all jene im Kader, die noch keine Derby-Erfahrung haben, hilft es durchaus, wenn man dieses Gefühl selbst lebt. Und das tut Terzic zweifellos. "Glauben Sie mir: Es gibt als BVB-Trainer nichts Schlimmeres, als dem Schalker Trainer zum Sieg zu gratulieren", sagte er am Freitag und betonte: "Wir sind uns der Verantwortung bewusst. Wir wissen, welche Bedeutung das Spiel für unsere Fans und die Region hat. Wir wissen, dass wir dieses Spiel gewinnen müssen. Wir wollen das Spiel aber auch für uns gewinnen."

Mit 15 Punkten nach sieben Spielen hätte der BVB sich dann in der Spitze der Bundesliga festgesetzt und könnte vergleichsweise entspannt in die folgende Länderspielpause gehen. Bei einer Niederlage dagegen dürfte es so ungemütlich werden wie das derzeitige Herbstwetter.

Einen Vorgeschmack darauf bekam der BVB bereits in den vergangenen Tagen zu spüren. Trotz der über 80 Minuten besten Leistung seit vielen Monaten stand nach der 1:2-Niederlage bei Manchester City am Mittwoch eine Szene im Mittelpunkt, die sich nach dem Abpfiff abgespielt hatte: Kameras fingen ein, wie Dortmunds Vize-Kapitän Mats Hummels mit Kapitän Marco Reus diskutierte - wobei es eher wirkte, als hielte der Innenverteidiger seinem Teamkollegen einen Vortrag. Es war eine Szene, wie sie sich oft abspielt im Fußball. Doch allein die Prominenz der Protangonisten taugte als medialer Aufreger.

Es ist überhaupt kein Problem für uns - und übrigens auch nicht für die beiden. Sebastian Kehl

"Es ist überhaupt kein Problem für uns - und übrigens auch nicht für die beiden", stellte Sportdirektor Sebastian Kehl am Freitag klar. "In der Situation sieht man nur, dass wir enttäuscht und vielleicht auch sauer auf uns selbst waren, weil wir nah dran waren, uns aber nicht belohnt haben."

Es sei "Humbug", dass es deshalb eine Aussprache oder Einordnung durch die Führungskräfte geben müsse. "Für die beiden war das kein Thema, deshalb war es auch keins für uns. Wir sehen so etwas ständig in der Kabine, jetzt haben sie es diesmal auf dem Platz diskutiert. Dass das jetzt medial ein Thema ist, juckt uns nicht", ergänzte Terzic, der laut eigener Aussage gerne mehr Spieler wie Reus und Hummels auf dem Platz hätte: "Die beiden sind unsere Kapitäne und das ganze Spiel vorweggegangen. Ich würde mir deshalb wünschen, dass diese Gruppe noch größer wird."

Kobel fällt nochmal aus - Schlotterbeck ist bereit

Im Derby würde das sicher nicht schaden - zumal die Schalker versuchen dürften, dem individuell besser besetzten BVB mit Kampf und Leidenschaft den Zahn zu ziehen. Sich darauf einzulassen, sei wichtig, sagte Terzic am Tag vor dem Spiel, aber: "Wenn wir gewinnen wollen, dann müssen wir unsere fußballerische Qualität auf den Platz bringen."

Bei der 0:3-Niederlage in Leipzig am vergangenen Samstag sei das nicht geglückt, "deshalb bin ich mir sicher, dass sich die Schalker die Szenen noch einmal anschauen werden". Seine Mannschaft müsse sich darauf einstellen, dass die Gäste "sehr intensiv und sehr aggressiv" im Zentrum auf Balleroberungen hinarbeiten würden, "um dann mit wenigen Pässen erfolgreich in die Spitze zu kommen". Es gelte daher für sein Team, "den Druck auf den Ball zu erhöhen, um den ersten Ball zu kämpfen, den zweiten abzuwehren und den dritten zu gewinnen".

Personell kann Terzic dabei mit Ausnahme der Langzeitausfälle Sebastien Haller, Jamie Bynoe-Gittens, Mahmoud Dahoud und Mateu Morey fast aus dem Vollen schöpfen. Einzig Stammkeeper Gregor Kobel hat seinen Muskelfaserriss noch nicht auskuriert und wird ausfallen. Die schnellen Angreifer Donyell Malen, Thorgan Hazard und Karim Adeyemi stehen dagegen ebenso voll zur Verfügung wie Innenverteidiger Nico Schlotterbeck, der in Manchester über Rückenprobleme geklagt hatte.