Terzic: "Es sind noch genau fünf Schritte"

So sahen die Trainer die Leistung ihres Teams ...

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 4:0 (3:0)

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Wir haben ein richtig gutes Spiel gezeigt und waren sehr griffig. Wir haben einen richtig tollen Schritt gemacht, aber mehr auch nicht. Es sind noch genau fünf Schritte. Wir reden nicht davon, was vielleicht in fünf Wochen passieren kann. Es wartet in Bochum ein schweres Auswärtsspiel. Wir können am Freitagabend das Polster etwas vergrößern."

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "In der ersten Halbzeit hatten wir auch einige gute Situationen. Wir konnten hinten nicht Paroli bieten und haben vorne unsere Chancen nicht genutzt. Wir hatten 7:4 Torschüsse in der ersten Halbzeit und es steht 3:0 für den Gegner. Dortmund hatte eine brutale Effizienz und war in beiden Strafräumen klar besser."

1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München 3:1 (0:1)

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Es war eine extrem schwierige erste Halbzeit für uns. Das war wirklich schlecht, die zweite war einen Tick besser. Nach dem 1:1 hat man den Glauben, die Energie und das Momentum gespürt. Bis dahin sah es nicht so aus, als wenn wir zurückkommen würden. Ich bin stolz auf meine Mannschaft."

Thomas Tuchel (Trainer Bayern München): "Wieder einmal sitze ich da und sage: Ich habe es nicht kommen sehen. Wir können offensichtlich nicht ohne individuelle Fehler und Konzentrationsmängel spielen. Uns fehlt die Energie, mit Rückschlägen umzugehen. Im Moment sehen wir aus wie eine Mannschaft, die schon 80 Saisonspiele gemacht hat, wir wirken ausgelaugt. Die Punkte gehen weg wie Sand durch die Hände. Es kämpft jeder mit sich selbst."

Hertha BSC - SV Werder Bremen 2:4 (0:2)

Pal Dardai (Trainer Hertha BSC): "So ist Fußball. Ich war innerlich auf eine Niederlage vorbereitet. Wir kriegen sofort ein Tor, die Mannschaft war blockiert. Der Druck war ein Riesenproblem, wir müssen dringend etwas tun, um die Blockade zu lösen. Über den Spielverlauf brauchen wir nicht reden, das war Kopfsache in dieser Situation. Wir waren nicht mutig, Bremen hat verdient gewonnen."

Ole Werner (Trainer Werder Bremen): "Eine sehr gute Leistung von uns, in einem außergewöhnlichen Rahmen. Das bleibt im Kopf, die Fans haben uns heute getragen. Unsere erste Chance war drin und dann ist das Spiel in unsere Richtung gelaufen. Wir waren sehr effektiv, mit einem 4:0 im Rücken war das Spiel dann durch. Unter dem Strich war unsere Leistung heute sehr stabil, einfach ein Kompliment an die Jungs."

VfL Bochum - VfL Wolfsburg 1:5 (0:3)

Thomas Letsch (Trainer VfL Bochum): "Wir haben viele Dinge gut gemacht, auch wenn sich das nach einem 1:5 komisch anhört. In den entscheidenden Momenten haben wir uns zu schlecht angestellt, Fehler gemacht, es dem Gegner zu leicht gemacht. Es fühlte sich auf dem Platz nicht wie ein 0:3 an. Dann schnürst du nach der Halbzeit den Gegner ein, machst wieder einen katastrophalen Fehler und es steht es 0:4. Aber wenn ich die Atmosphäre hier sehe, wie ganz Bochum hinter der Mannschaft gestanden hat, dann stimmt mich das optimistisch."

Niko Kovac (Trainer VfL Wolfsburg): "Wir sind glücklich, wir sind zufrieden, das Ergebnis spricht für uns. In der ersten Halbzeit haben wir es richtig klasse gemacht, wir haben die freien Spieler gefunden, auch etwas Glück in einigen Situationen gehabt, waren auch in der Verteidigung sehr präsent. Mit der zweiten Halbzeit war ich definitiv nicht zufrieden, unter dem Strich geht der Sieg in Ordnung."

TSG Hoffenheim - 1. FC Köln 1:3 (0:2)

Pellegrino Matarazzo (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir sind okay ins Spiel gekommen, der große Bruch kam nach dem Gegentor. Die erste Halbzeit entspricht nicht unserem Anspruch. In der zweiten Hälfte hatten wir nicht genug Power, um das Spiel zu drehen, wir haben zu oft die falsche Entscheidung getroffen."

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Es war eine gute Leistung über 90 Minuten. Die erste Hälfte war sehr gut. In der zweiten Halbzeit war es ein offener Schlagabtausch. Es war kein unverdienter Sieg, den nehmen wir sehr gerne mit."

FC Augsburg - VfB Stuttgart 1:1

Enrico Maaßen (Trainer FC Augsburg): "Wir haben eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt. Dann hatten wir das Pech, dass wir fünf Mann angeschlagen oder verletzt wechseln mussten. Das war sehr ärgerlich. Uns ist die Wucht und die Struktur abhandengekommen, ein Stück weit auch die Sicherheit. Es ist sehr ärgerlich wieder ein Tor durch eine Standardsituation zu bekommen."

Sebastian Hoeneß (Trainer VfB Stuttgart): "Die Augsburger können einem das Leben ganz schön schwer machen, das haben sie getan. Wir sind nicht happy mit dem Ergebnis, aber können definitiv stolz sein auf die zweite Halbzeit. In Augsburg zurückzukommen ist nicht selbstverständlich. Der Punkt kann sehr wertvoll sein, wir wollen ihn gegen Gladbach veredeln."