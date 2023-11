Terzic erklärt Auswechslungen von Schlotterbeck und Reus

Der BVB erkämpfte sich in Mailand den Achtelfinaleinzug in der Champions League. Auch personell gab es nach dem 3:1-Sieg gute Nachrichten.

Borussia Dortmund muss bei den schweren Aufgaben, die auch nach dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League in diesem Jahr noch warten, nicht auf Nico Schlotterbeck und Marco Reus verzichten. Nach dem 3:1-Auswärtscoup bei der AC Mailand am Dienstagabend, der dem BVB das Überwintern in der Königsklasse sicherte, gab Trainer Edin Terzic beim ausgewechselten Duo Entwarnung.

Innenverteidiger Schlotterbeck hatte den Platz in der 55. Minute verlassen, nachdem er bereits erkältet ins Spiel gegangen war. "Bei Schlotti mussten wir eine Entscheidung treffen: Reicht es für die Startelf? Das hat er signalisiert", berichtete Terzic. Der Plan: "Wir wollten uns in der Halbzeitpause tief in die Augen gucken."

Schlotterbeck schon vor der Pause "am Anschlag"

Doch schon als Keeper Gregor Kobel nach etwas mehr als einer halben Stunde kurz behandelt werden musste, habe Schlotterbeck gesagt, "dass er am Anschlag ist", so Terzic. "Trotzdem hat er sich durchgebissen. Wir haben in der Halbzeitpause entschieden, dass er noch mal zehn, 15 Minuten alles gibt. Dann haben wir ihn rausgenommen."

Emre Can übernahm in der Innenverteidigung neben dem herausragenden Mats Hummels, der für Schlotterbeck eingewechselte Salih Özcan rückte für Can ins defensive Mittelfeld - obwohl er ebenfalls nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war. Terzic: "Auch Salih hatte heute eine ganz schwierige Nacht, hat sich durchgekämpft und seinen Mann gestanden. Er war extrem wichtig für uns heute."

Genauso wie Reus, der nicht nur den Elfmeter zum 1:0 verwandelte, sondern "unfassbar für die Mannschaft gearbeitet" und "ein ganz, ganz tolles Spiel gezeigt" habe. Als er in 79. Minute für Julian Brandt den Platz verließ, schien Reus leicht angeschlagen zu sein. Doch Terzic betonte: "Marco hat keine Probleme, er war einfach nur platt."

Terzic: "Nahezu alle 30, 60 Minuten kam der Doc"

Und so sprach der Trainer freudig von einem Sieg "gegen alle Widerstände" - gerade in personeller Hinsicht. "Wir haben es nicht so thematisiert vor dem Spiel, aber ein bisschen was habt ihr ja mitbekommen. Nahezu alle 30, 60 Minuten kam der Doc mit neuen Informationen: Wer kann in den Kader, wer nicht? Wer kann eine Halbzeit spielen, wer nicht? Wer kann 15 Minuten spielen? Das war nicht leicht, aber trotzdem haben sich die Jungs heute durchgebissen."

Viel Zeit zum Genesen bleibt den Beteiligten nicht. Am Sonntag (17.30 Uhr) wartet das Bundesliga-Topspiel bei Bayer Leverkusen, am darauffolgenden Mittwoch das DFB-Pokal-Achtelfinale beim VfB Stuttgart (20.45 Uhr) und nur drei weitere Tage später das Duell mit RB Leipzig (18.30 Uhr, alle LIVE! bei kicker).