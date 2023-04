Terzic: "Dachten, dass wir das Dümmste schon erlebt haben"

Die Chance, am Samstag mit dem FC Bayern München an Punkten gleichzuziehen, war groß für Borussia Dortmund. Doch der BVB verspielte in Überzahl eine 2:0-Führung. Regelrechtes Entsetzen war anschließend nicht nur beim Coach spürbar.

"Es ist schwer, Worte dafür zu finden. Wir dachten, dass wir das Dümmste in dieser Saison schon erlebt haben mit der Niederlage gegen Werder Bremen, als wir bis zu 88. Minute noch mit 2:0 geführt hatten", zeigte sich Edin Terzic nach dem 3:3 in Stuttgart bei "Sky" vollkommen bedient. "Aber das hier heute toppt das Ganze noch. Mir fällt schwer zu erklären, warum das passiert ist", meinte der Dortmunder Coach auch mehrere Minuten nach Spielende noch immer ungläubig. Mit seinem Team hatte Terzic zu diesem Zeitpunkt noch nicht geredet. "Das wäre nicht gut gewesen, wenn ich jetzt alles ausgeführt hätte, was ich denke", so der BVB-Coach vielsagend.

Auch Gregor Kobel wirkte fassungslos darüber, dass sein Team in langer Überzahl, weil VfB-Verteidiger Konstantinos Mavropanos schon vor der Pause die Ampelkarte gesehen hatte, erst einen 2:0-Vorsprung verspielte und selbst nach dem Treffer zum 3:2 in der Nachspielzeit die Führung nicht halten konnte. "Wir haben extrem nachgelassen nach der Halbzeit, sind extrem schlecht gestanden defensiv. Es kann nicht sein, dass wir defensiv gegen einen Gegner in Unterzahl so schlecht stehen und dann auch noch beim letzten Angriff so viel Platz lassen", haderte der Schweizer Keeper.

Terzic stellt sich vor Debütant Coulibaly

Das 3:3 sorgte auch bei Terzic für großes Stirnrunzeln: "Die Situation beginnt mit einem Freistoß für uns. Dann hat der Gegner einen Freistoß und bei uns stimmt die Ordnung komplett nicht. Wir gehen rechts offensiv ins Pressing mit Jude (Bellingham; Anm. d. Red.), der aber nicht die Unterstützung aus dem Zentrum bekommt. Dann wechseln sie die Seite und wir sind unorganisiert. Unser linker Verteidiger presst im Zentrum und es ist unser linker Flügel, der nach hinten verteidigt."

Wir haben als Mannschaft heute eine riesen Chance liegen gelassen und das ist brutal enttäuschend. BVB-Trainer Edin Terzic

Nur einen nahm der Dortmunder Trainer in Schutz, auch wenn er Silas' Treffer zum 3:3-Endstand dadurch mit ermöglichte, weil er am Ball vorbeischlug: Soumaila Coulibaly (19), der nach der Pause für den erkrankten Mats Hummels zu seinem Bundesliga-Debüt eingewechselt worden war. "Dann kommt die Flanke und natürlich würden wir uns wünschen, dass 'Soumi' dann einfach mit dem rechten Fuß klärt und dann ist das Ding durch. Aber den letzten, den wir heute als Sündenbock haben wollen, ist Soumi Coulibaly, der heute sein Debüt gefeiert hat. Wir haben einfach als Mannschaft heute eine riesen Chance liegen gelassen und das ist brutal enttäuschend."

"Gucke nicht auf das andere Ergebnis"

Besonders ärgerte den 40-Jährigen, dass sein Team so ziemlich alles, wovor das Trainergespann laut ihm in der Pause noch eindringlich gewarnt hatte, letztlich in den Wind schlug. "Wir haben es noch einmal klar angesprochen: Das einzige, was wir machen können, um sie noch einmal ins Spiel zu bringen, ist, wenn wir die Disziplin verlieren. Wenn wir uns nicht mehr unterstützen. Dass es heute eine riesige Chance ist. Aber auch, dass wir, wenn wir uns nur noch auf den Nebenmann verlassen, das Ganze noch einmal zu kippen droht. Wie wir das dann in der zweiten Halbzeit mit Leben gefüllt haben, ist unerklärlich", schloss Terzic.

Ähnlich wie Thomas Tuchel von Dortmunds direktem Titelkonkurrenten FC Bayern, der beim 1:1 gegen Hoffenheim ebenfalls zwei Punkte liegen ließ, zeigte Terzic indes wenig Interesse für andere Resultate: "Glauben Sie mir eines, ich gucke jetzt gar nicht auf das andere Ergebnis. Das, was uns in der zweiten Hälfte passiert ist - letztlich haben wir eigentlich in Überzahl in einer Halbzeit vier Tore kassiert, weil das eine nur minimal Abseits war, da hatten wir Glück -, ist das einzige, was heute für uns wichtig ist."