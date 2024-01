Terzic bremst bei Sancho: "Er muss noch sehr viel lernen"

Es ist nicht ausgeschlossen, dass Rückkehrer Jadon Sancho schon in Darmstadt wieder im BVB-Trikot auf dem Rasen steht. Doch der verzögerte Ablauf des Leih-Deals erschwerte die Dinge für Trainer Edin Terzic.

Wie gut ist der Kader von Borussia Dortmund? Eine Frage, die mindestens in der Öffentlichkeit schon seit Jahren immer wieder auf den Tisch kommt und diskutiert wird. In den vergangenen Spielzeiten waren hochbegabte Unterschiedsspieler stets ein gewichtiger Teil der folgenden Antwort, zu Beginn dieser Saison stand aber kein Jungstar des Kalibers Jude Bellingham, Erling Haaland oder Jadon Sancho im BVB-Kader.

Mit der Rückholaktion des immer noch erst 23 Jahre alten Sancho hat sich das vor dem Re-Start geändert - oder? Fitnessstand und Leistungsniveau des Außenstürmers, der bei Manchester United zuletzt vor allem aus Disziplingründen auf dem Abstellgleis parkte, sind offene Fragen, die die Dortmunder selbst erst beantworten müssen - und dafür noch etwas Zeit brauchen.

Terzic hätte Sancho gerne schon für die Testspiele gehabt

"Wir haben in den letzten Wochen versucht, ihn noch früher zu uns zu holen, damit wir das besser einschätzen können", verriet BVB-Trainer Edin Terzic am Freitag vor dem Gastspiel in Darmstadt am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Eigentlich hatte der Coach den Rückkehrer auf Leihbasis mit nach Marbella nehmen und ihm die beiden Testspiele - 2:2 gegen Alkmaar, 3:3 gegen Lüttich - als Eingewöhnungszeit geben wollen. "Das hat leider nicht so funktioniert."

"Gestern ist er aber mit einem riesigen Lächeln hier aufgetaucht und hatte viel Spaß auf dem Trainingsplatz", berichtete Terzic, der die Einheit am heutigen Freitag dafür nutzen will, "um zu entscheiden, wie viele Minuten bei ihm im Tank sind - damit er die Freude auch ganz schnell ins Stadion bekommt". Womöglich schon am Böllenfalltor.

Bis es so weit ist, dass Sancho wieder der Sancho ist, der er in seiner ersten Zeit in Dortmund war - wieder der Unterschiedsspieler -, könnte es aber noch ein bisschen dauern, bremst Terzic. "Wir müssen sehr vorsichtig sein und können uns nicht erlauben, dass wir ihn zu früh durchjagen." Es gelte insbesondere, eine "doofe Verletzung" zu verhindern. Zumal Sancho immer noch jung sei und "noch sehr viel lernen" müsse. Terzic gab den Mahner.

Der 41-Jährige attestierte seinem Schützling zwar eine "sehr hohe natürliche Fitness" und erzählte von Zusatzschichten Sanchos in den vergangenen Wochen, um schneller auf das gewünschte Niveau zu kommen. Bis er dieses erreichen kann, glaubt sein Trainer aber, "werden wir ein paar Wochen brauchen".