Terzic: "Brauchen einen Torhüter, der Druck vom Kessel nimmt"

Edin Terzic kennt die Emotionen, die ein Derby zwischen Dortmund und Schalke in der Region auslösen, aus dem Effeff. Der BVB-Trainer weiß aber, dass eine zu große Emotionalität auch hinderlich sein kann. Vor dem großen Spiel am Samstag baut er daher auf die richtige Balance.

So intensiv, wie Edin Terzic mittlerweile seit Jahrzehnten das Geschehen bei Borussia Dortmund verfolgt, könnte der 40-Jährige vermutlich ein Buch über seine besten Derby-Erfahrungen schreiben. Am liebsten erinnert sich der BVB-Trainer natürlich an die Siege der Schwarz-Gelben - zwei davon fuhr er in verantwortlicher Rolle bereits ein. Am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) soll in der Schalker Arena der dritte Streich folgen. "Wenn ein Fußballspiel einen eigenen Namen bekommt, dann weiß man um die Bedeutung", sagt Terzic vor dem Aufeinandertreffen der beiden einzigen in der Rückrunde noch unbesiegten Mannschaften der Liga.

Dass sein Team unter der Woche bei der 0:2-Niederlage beim FC Chelsea - die gleichbedeutend mit dem Achtelfinal-Aus in der Champions League war -, Federn ließ, sorgt den Dortmunder Trainer nicht: "Wir waren darüber natürlich sehr enttäuscht", sagt er, "danach aber waren wir sehr selbstkritisch - und jetzt sind wir sehr hungrig." Maximal 14 Spiele warten noch auf den BVB in dieser Saison. "Und wir sind uns darin einig, dass wir sie erfolgreich bestreiten wollen." Ein Derby komme ohnehin "immer zur richtigen Zeit".

Terzic: "Wir müssen bei uns bleiben"

Die Favoritenrolle scheint vorab klar verteilt, zumindest mit Blick auf die jeweiligen Tabellenstände: Dortmund liegt punktgleich mit dem Spitzenreiter FC Bayern auf Rang 2, die Schalker verbesserten sich durch ihren jüngsten Sieg in Bochum zumindest auf Platz 17. "Der Tabellenstand wird aber keine Aussagekraft haben", sagt Terzic, der wenig überraschend ein Spiel erwartet, "das von den Emotionen und der Intensität geprägt sein wird". Die defensiv stark verbesserten Schalker - fünf der vergangenen sechs Spiele überstanden sie ohne Gegentreffer - dürften dem BVB alles abverlangen und versuchen, den Gästen ihr Spiel aufzudrücken.

Wäre es aus Dortmunder Sicht also ein Fehler, zu viele Emotionen auf den Platz zu werfen? Terzic sieht das nicht zwingend so. "Ich habe nichts dagegen, Emotionen zu zeigen", sagt er und verweist auf das Heimspiel gegen Leipzig, "in dem wir ebenfalls viele Emotionen gezeigt haben". Er gibt allerdings seinen Spielern auch zu bedenken, "dass wir bei uns bleiben müssen". Heißt: Die Balance muss stimmen, damit Dortmund seine höhere fußballerische Qualität gewinnbringend einbringen kann.

Als Beispiel nennt Terzic das eigene Aufbauspiel, das gut dazu geeignet sei, den Rhythmus des Spiels zu bestimmen - und den Schalkern ein Stück weit den Wind aus den Segeln zu nehmen: "Wir werden Phasen haben, in denen wir das Tempo, die Emotionen und die Energie der gegnerischen Fans ein bisschen rausnehmen wollen, indem wir mehr Kontrolle übernehmen", sagt er. Eine Schlüsselrolle kommt dabei dem eigenen Keeper zu - der erneut Alexander Meyer heißen könnte. "Wir brauchen", sagt Terzic, "eine gut ausbalancierte Positionierung - und einen Torhüter, der Druck vom Kessel nimmt." Der ballsichere Meyer, der den angeschlagenen Gregor Kobel zuletzt zweimal gut vertrat, bringt fußballerisch vieles mit, um diese Rolle auszufüllen.