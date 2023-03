Terzic: "Auf diesem Niveau entscheiden nicht nur Leistung und Tagesform"

So sahen die Trainer die Leistung ihrer Teams ...

Borussia Dortmund - RB Leipzig 2:1 (2:0)

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Wir haben in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gezeigt - und in der zweiten leidenschaftlich verteidigt. Es war nicht leicht heute, ein Tor gegen uns zu erzielen. Wir sind sehr zufrieden mit der Leistung, es war ein absolutes Topspiel. Auf diesem Niveau entscheiden nicht nur Leistung und Tagesform, sondern auch die Bereitschaft, einander beizustehen."

Marco Rose (Trainer RB Leipzig): "Das Ergebnis ist schwer zu akzeptieren, die zweite Halbzeit ging mehr als klar an uns. Dortmund war sehr effizient. Über neunzig Minuten ist das mit dieser Leistung in Dortmund schwer hinzunehmen, dass wir so ein Spiel verlieren. Den Jungs muss ich ankreiden, dass bei den Gegentoren genau das passiert ist, was wir vorher angesprochen hatten."