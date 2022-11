Terzic: "Alles raushauen, was der Körper zu bieten hat"

Vor dem Jahresabschluss in Mönchengladbach (Freitag, 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es für Borussia Dortmund um Wiedergutmachung. Keine Option ist weiterhin Marco Reus.

Unter der Woche zog der BVB mit 0:2 den Kürzeren beim VfL Wolfsburg - ein Ergebnis, das die Westfalen zum Abschluss des Kalenderjahres gerne vergessen machen möchten. "Wir werden auf Sieg spielen und wollen unbedingt die drei Punkte einfahren", kündigt BVB-Coach Edin Terzic vor dem Borussia-Duell am Freitag an.

Auch wenn die Kräfte zum Ende der englischen Woche und des anstrengenden Vor-WM-Spielplans zu Neige gehen, fordert der 40-Jährige nochmal einen Kraftakt seiner Spieler: "Wir müssen jetzt nochmal alles raushauen, was der Körper zu bieten hat." Er ist sich sicher, dass sein Team "ein anderes Gesicht zeigen" werde als zuletzt in Wolfsburg.

Hoffen auf Reus im kommenden Jahr

Keine Option ist auch weiterhin Marco Reus, der "noch nicht schmerzfrei" ist und deshalb auch nicht in den WM-Kader von Bundestrainer Hansi Flick berufen wurde. "Wir hoffen, dass wir ihn in den nächsten Wochen wieder fit bekommen, damit er im neuen Jahr wieder dabei ist", sagte Terzic über den am Sprunggelenk verletzten Offensivmann.

KMD #147 Dank der englischen Woche beglücken euch (und sich selbst) Alex Schlüter und Benni Zander zu später Stunde mit einer zusätzlichen KMD-Folge, um über die Bundesliga-Spiele vom Dienstag und Mittwoch zu philosophieren. Wie viel Kontrolle braucht es für ein "kontrolliertes Spielen"? Welchen Schönheitswettbewerb gewinnt Eintracht Frankfurt als nächstes? Warum sollte Schlüti während der Aufzeichnung keinen Alkohol trinken? Und wer hat denn nun wirklich die größte MVP-Saison in der Bundesliga-Geschichte hingelegt? Ihr findet es heraus in der jetzt schon legendären 147. Ausgabe von kicker meets DAZN! KMD #146 07.11.2022 KMD #145 31.10.2022 KMD #144 - Ancelotti, Rüdiger & Rose 24.10.2022 KMD #143 - Michael Reschke 17.10.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts audio now weitere Podcasts

Über die Nicht-Berücksichtigung von Mats Hummels für das DFB-Aufgebot zeigte sich der BVB-Coach enttäuscht - rechnet aber nicht mit einem Leistungsknick seines 33-jährigen Verteidigers. "Wir sind uns sicher, dass er ein gutes Spiel für uns machen wird", sagte Terzic.