Tertsch krönt sich zur deutschen Tritathlon-Meisterin

Lisa Tertsch sicherte sich am Sonntag die deutsche Meisterschaft im Triathlon. Insbesondere im Schlussspurt ließ die 24-Jährige der Konkurrenz keine Chance.

Zum zweiten Mal in ihrer Karriere nach 2021 konnte sich Lisa Tertsch am Sonntag zur deutschen Einzel-Meisterin im Triathlon küren. Am Freitag hatte die 24 Jahre alte Offenbacherin dazu bereits im Mixed Relay den Meistertitel gefeiert. "Viel mehr kann man sich nicht wünschen. Das war echt cool", erklärte die Triathletin nach dem Rennen im Interview mit der Sportschau. Vor dem Start fiel mit Titelverteidigerin Laura Lindemann derweil eine Top-Favoritin auf den Titel weg - die 27-Jährige hatte aufgrund einer Lebensmittelvergiftung kurzfristig absagen müssen.

Hohe Temperaturen in Düsseldorf

Knappe 30 Grad im Schatten maß das Thermometer während des Wettkampfes in Düsseldorf, doch Tertsch wusste auch bei diesen hohen Temperaturen zu überzeugen. Ihr Schlüssel zum Erfolg: "Man wusste ja, dass es heiß wird. Wenn man zu früh zu hart geht, tut es immer weh am Ende. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt und deswegen habe ich da heute etwas vorgebaut."

Nach dem Schwimmen hatte Tertsch auf dem dritten Platz rangiert, damit den "Grundstein" für den späteren Verlauf des Rennens gelegt. Nichtsdestotrotz erklärte die frischgebackene deutsche Meisterin, sie habe sich "ziemlich schlecht gefühlt beim Schwimmen. Das war nicht so ein angenehmes Gefühl." Letztendlich zählt aber, das fasste Tertsch treffend zusammen: "Es hat gereicht. Also alles gut."

Tertsch überzeugt insbesondere auf der Laufstrecke

"Laufen ist meine stärkste Disziplin. Auch meine Beine haben sich nicht so super angefühlt aber ich weiß, was sie können und was sie nicht können. Ich wusste, wie weit ich gehen kann", blickte die Offenbacherin auf ihren famosen Endspurt zurück, indem sie an der schlussendlichen Zweitplatzierten Selina Klamt vorbeizog und auch den Vorsprung auf die auf Rang drei liegende Marlene Gomez-Göggel noch einmal deutlich erhöhte.

Für Lisa Tertsch steht nächste Woche die Weltmeisterschaft in Hamburg an. Die 24-Jährige wird dank ihrer jüngsten Erfolge mit viel Selbstvertrauen an den Start gehen, will sich aber dennoch voll und ganz auf ihre Leistung am kommenden Wochenende fokussieren. "Im Triathlon ist ja immer der eine Faktor die eigene Form und der andere Faktor ist der Rennverlauf. Ich tue das, was ich kontrollieren kann und dann schauen wir einfach, was dabei rauskommt", so Tertsch.