Terrazzino bleibt dem WSV erhalten

Marco Terrazzino wird auch in der kommenden Saison das Trikot des Wuppertaler SV tragen. Der Vertrag des 33-jährigen Mittelfeldspielers bleibt für eine weitere Spielzeit gültig. Terrazzino stieß im September zum WSV, in 26 Pflichtspielen war er an acht Toren direkt beteiligt. "Marco ist ein wichtiger Führungsspieler, der immer im Dienst der Mannschaft handelt. Er geht als Vorbild voran und ist ein sehr wichtiger Baustein für unsere Mannschaft", lobt der Sportliche Leiter, Gaetano Manno. "Ich fühle mich hier wohl und habe Lust auf die neue Saison", so Terrazzino selbst.