Terodde: "Wir lassen uns abschlachten, das tut richtig weh"

Zum vierten Mal ging Schalke 04 im Jahr 2024 auf Reisen, zum vierten Mal kehren die Königsblauen nach der Pleite bei Hertha BSC mit leeren Händen nach Gelsenkirchen zurück. Simon Terodde war extrem bedient.

Vollkommen frustriert: Simon Terodde sparte nach der Niederlage in Berlin nicht mit Kritik. IMAGO/osnapix

Erstmals in dieser Saison hatte Simon Terodde einen Doppelpack geschnürt - Freude kam beim Routinier deshalb nach dem 2:5 im Berliner Olympiastadion nach seinen Toren vier und fünf jedoch logischerweise nicht auf. "Das hilft mir nicht weiter, der Mannschaft nicht weiter und dem Verein sicherlich auch nicht”, meinte der 36-Jährige gegenüber Sky nach dem Spiel lapidar.

Terodde kritisiert das Abwehrverhalten

Vor allem die Defensive bereitet dem Stürmer Sorgen. "Wie wir die Gegentore kassieren, so dass der Stürmer nur den Fuß hinhalten muss, das ist extrem bitter", blickte er vor allem auf die Gegentore zum 0:1 und 1:2 durch Haris Tabakovic zurück.

Da zählt es auch nicht, dass "wir zweimal zurückgekommen sind. Denn wir schaffen es einfach nicht, das Spiel in der zweiten Hälfte mal offen zu halten. Wir lassen uns abschlachten, das tut richtig weh", sagte Terodde sorgenvoll.

Die Niederlage hat die Situation auf Schalke aufgrund der punktenden Konkurrenz verschärft. Braunschweig als 17. hat nur noch drei Punkte Rückstand auf die Schalker, Rostock auf dem Relegationsrang deren zwei und Lautern ist bis auf einen Zähler an die Königsblauen herangerückt. "Die Tabelle ist sehr eng, jeder kann jeden schlagen", weiß Terodde.

Ein Spiel ist nicht nach 80 Minuten zu Ende. Simon Terodde

Der Kapitän setzt seine Hoffnung auch auf die kommende Länderspielpause: "Wenn man das heute gesehen hat, wie viele Torschüsse wir zugelassen haben, müssen wir uns hinterfragen und haben einiges aufzuarbeiten."

Auch in Sachen Einstellung sparte Terodde nicht mit Kritik, der mit aktuell 177 Treffern erfolgreichste Stürmer der Zweitliga-Historie legte den Finger in die Wunde: "Ein Spiel ist nicht nach 80 Minuten zu Ende. Ich kenne das so, dass man da nochmal bis zum Schluss um den Punkt oder den Sieg fightet. Aber das schaffen wir nicht ein Mal. Das war schon ein Debakel heute."