Terodde: "Wahnsinnig coole Begegnung zum Start"

"In diesem Spiel wird sicherlich nicht die Meisterschaft entscheiden, aber jeder will natürlich seine Ambitionen untermauern": Simon Terodde blickt dem Ligastart mit Hochspannung entgegen, das Duell seines FC Schalke 04 beim HSV am Freitag bezeichnet er im kicker-Interview als "wahnsinnig coole Begegnung".

Schon vor zwei Jahren haben der FC Schalke 04 und der Hamburger SV die Zweitliga-Saison eröffnet, damals waren die Königsblauen die Gastgeber. "Wir haben mit 1:3 verloren und sind dann trotzdem aufgestiegen", sagt Simon Terodde, der damals Schalkes 1:0-Führung erzielte. "Ich bin sehr gespannt, wie es sich diesmal entwickelt."

Für Schalkes Torjäger ist mit Blick auf den Auftaktkracher am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Hamburg klar: "Das ist eine wahnsinnig coole Begegnung zum Start. Ich freue mich auf ein volles Volksparkstadion, in dem es mächtig knistern wird. In diesem Spiel wird sicherlich nicht die Meisterschaft entscheiden, aber jeder will natürlich bestmöglich in die Saison starten und seine Ambitionen untermauern."

Für seinen Ex-Verein, für den er zwischen 2020 und 2021 33 Zweitliga-Spiele (24 Tore, fünf Vorlagen) verbuchte, hat Schalkes neuer Kapitän im kicker-Interview (Donnerstagausgabe) nur lobende Worte übrig. "Der HSV setzt auf Kontinuität und präsentiert sich aus meiner Sicht insgesamt als Verein sehr gut", sagt Terodde. "Hamburg hat schon mehrfach versucht, in die 1. Liga zurückzukehren, und es am Ende immer hauchdünn verpasst. Ich gehe davon aus, dass sie auch diesmal wieder eine gute Rolle spielen werden."

"Ich denke, wir haben eine gute Chance, direkt wieder aufzusteigen"

Dass vor allem auch mit seinem Klub Schalke 04 unbedingt zu rechnen ist, steht für den 35-Jährigen außer Frage.

"Besonders beeindruckt bin ich davon, was hier in den vergangenen zwei Jahren entstanden und wie alles zusammengewachsen ist", führt Terodde, der im Sommer nach dem Abstieg 2021 vom HSV zu den Königsblauen gekommen war und sie mit 30 Toren zurück in die 1. Liga ballerte, dazu aus. "Wir haben nicht mehr so viele Personalwechsel und gefestigte Strukturen. Das alles macht mir Mut für die neue Saison. Ich denke, wir haben eine gute Chance, direkt wieder aufzusteigen."

Nach der demütigen Haltung nach dem Abstieg 2021 spricht diesmal jeder bei Schalke offen vom Ziel Wiederaufstieg, Terodde hält das "definitiv" für genau den richtigen Weg. "Für den FC Schalke muss es um den direkten Aufstieg gehen, wenngleich wir wissen, dass die Konkurrenz groß ist und es eine große Herausforderung wird."

Terodde rechnet mit vielen ambitionierten Klubs

Der Angreifer rechnet damit, dass "bis auf die Aufsteiger nahezu alle Mannschaften vor der Saison damit liebäugeln, im Aufstiegskampf mitzumischen. Nicht nur der HSV und Hertha, sondern auch Vereine wie der FC St. Pauli oder der SC Paderborn".

Hat bereits für den HSV in der 2. Liga gespielt - und geht nun als Schalke-Kapitän voran: Simon Terodde. IMAGO/RHR-Foto

Im kicker-Interview (Donnerstagausgabe) blickt Simon Terodde nicht nur auf den Ligastart, sondern der Zweitliga-Rekordtorjäger verrät zudem, was er über sein neu erworbenes Kapitänsamt denkt, was er sich persönlich für die kommende Zweitliga-Saison vorgenommen hat und was er nach seiner Karriere plant.