Terodde und die Reaktion aufs i-Tüpfelchen

Vor drei Wochen noch war die Stimmung bei Schalke 04 am Tiefpunkt. Doch nach zwei Siegen und dem Remis gegen die SpVgg Greuther Fürth überwiegt Hoffnung - Stürmer Simon Terodde erklärt die Wende.

Am Anfang war der Frust. Das 3:5 bei Fortuna Düsseldorf und besonders die fürchterlichen ersten 30 Minuten waren bei Schalke 04 gleichzeitig der Impuls zur kleinen Wende bis zur Winterpause. Selbst die bekannt hartgesottenen und leidgeplagten Schalker Fans hatten Ende November beim Stand von 0:3 die Unterstützung eingestellt, die Fahnen eingepackt und teils sogar den vorzeitigen Heimweg angetreten. "Wenn du merkst, dass sie sich ein Stück weit abwenden, weil sie dann auch zu viel gesehen haben, war das noch so ein bisschen das i-Tüpfelchen, das tut dann extrem weh", blickte Stürmer Simon Terodde am Freitag zurück.

Mannschaft und Fans wieder im Einklang

Nun, etwas mehr als drei Wochen später, hat sich die Schalker Gefühlswelt einmal mehr gewandelt. Trotz des beim 2:2 gegen die SpVgg Greuther Fürth verpassten dritten Siegs in Folge, wurden die Spieler mit Applaus in die Winterpause verabschiedet. Die Erfolge gegen den VfL Osnabrück (4:0) und bei Hansa Rostock (2:0) versöhnten im Endspurt ein wenig, vor allem aber der couragierte Auftritt mit Aggressivität und Willen. "Da mussten wir uns rauskämpfen", bekannte Terodde und freute sich mit Blick auf die Aufmunterung der Fans: "Das haben wir jetzt zum Glück mit drei Spielen gemacht. Man sieht auch die Reaktion hier."

Dabei hatten die Königsblauen zuvor zwei Führungen verspielt und nach der Pause nicht den starken Auftritt der ersten Hälfte bestätigen können. Klar sei er über den verpassten Sieg "enttäuscht", sagte Terodde: "Ich glaube auch, die Fans können das nicht so richtig einordnen." Der Applaus sei gekommen, "weil sie gesehen haben, dass die Mannschaft geackert hat". Und das sei eben Teil des Fortschritts: "Jetzt haben wir 20 Punkte und stehen auf jeden Fall über dem Strich. Das sah vor Wochen noch anders aus und da müssen wir jetzt weitermachen. Ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich sehe, wie wir hier und in den letzten Wochen aufgetreten sind."

Der Trend sei auf Schalker Seite, fand der Kapitän: "Gerade in den letzten drei Spielen haben wir einen guten Schritt gemacht, die Kurve geht nach oben." Und das spüre man auch im Team: "Vor drei Wochen sah es ganz, ganz schlecht aus. Wenn ich den Spielern nach dem Spiel in Düsseldorf und jetzt in der Kabine in die Gesichter gucke, dann ist da Überzeugung im ganzen Team. Das macht mir Mut. Man sieht, dass wir da noch Qualität haben."

Wenn ich den Spielern in der Kabine in die Gesichter gucke, dann ist da Überzeugung im ganzen Team. Simon Terodde

Dieser Prozess soll bis zum Start der Rückrunde konserviert werden. "Die Pause ist extrem wichtig, auch um die Köpfe freizukriegen, auch um mal abzuschalten und dass alle Spieler hier mal rauskommen", sagte Terodde: "Die Hinrunde war schon extrem, mit ganz vielen Umständen. Da ist ganz viel auf die Spieler und den Verein eingeprasselt." Und dann gehe es darum, "so weiterzumachen mit dem Trainer und das in meiner Winterpause und gerade im Trainingslager nochmal zu verbessern".