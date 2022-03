Terodde über das Gazprom-Aus bei Schalke: "Das macht dich stolz"

Läuft der FC Schalke 04 bereits im nächsten Heimspiel gegen Rostock mit einem neuen Hauptsponsor auf? "Da müssen Sie sich überraschen lassen", sagt ein Klubsprecher. Sicher ist, dass nicht alle Gazprom-Schriftzüge rund um die Arena rechtzeitig entfernt werden können.

25.000 Fans werden am Samstag in der Arena erwartet, wenn der FC Schalke 04 auf Hansa Rostock trifft. Mit Spannung werden die Anhänger dabei zunächst vor allem auf die Brust ihrer Spieler schauen: Während am vergangenen Wochenende dort der Schriftzug "Schalke 04" stand, nachdem sich der Klub vom bisherigen Hauptsponsor Gazprom distanziert hatte, ist noch offen, was dort gegen Rostock steht. "Da müssen Sie sich überraschen lassen", teilte ein Klubsprecher am Donnerstag in der Pressekonferenz der Königsblauen mit - und ließ damit die Möglichkeit offen, dass dann bereits der Schriftzug des neuen Hauptsponsors die Trikots ziert. Eine heiße Spur führt zu Vivawest, wie der kicker bereits zu Wochenbeginn berichtete, der Klub hat inzwischen Verhandlungen mit dem Wohnungsanbieter bestätigt.

"Starkes Statement"

Fest steht allerdings bereits, dass bis zum Spiel gegen Rostock nicht alle Gazprom-Schriftzüge auf dem Arena-Gelände entfernt werden können. Die Arbeiten daran laufen zwar, die Zeit jedoch reicht nicht aus, um sie bis Samstag abzuschließen.

Dass Schalke die Partnerschaft mit dem russischen Konzern Gazprom als Reaktion auf den Krieg Russland in der Ukraine vorzeitig beendete, brachte dem Klub deutschlandweit viel Zustimmung. Und auch intern stießen die Verantwortlichen damit auf positive Resonanz. Er empfinde "Stolz auf den Verein", sagte Schalkes Toptorjäger Simon Terodde am Donnerstag mit Blick auf die Trennung von Gazprom, die sich auch auf dem Trikot bemerkbar machte. "Der Klub hat sich früh und klar positioniert. Das war auch Thema in der Mannschaft. Und wenn du dann gegen Karlsruhe als Kapitän auflaufen kannst, dann macht dich das stolz." Er habe viele Nachrichten bekommen von Freunden und Bekannten, "die das als starkes Statement gesehen haben".

Sportlich will der S04 am Samstag gegen Rostock ebenfalls ein Statement setzen - und mit einem Sieg die eigenen Chancen im Aufstiegsrennen verbessern. Aktuell stehen die Königsblauen auf Rang 5 und damit in Schlagdistanz zu den zu den Aufstiegsrängen. "Wir wollen noch ein paar Plätze klettern", sagte Terodde und gab sich gelassen: "Es ist nicht entscheidend, ob wir jetzt Erster oder Zweiter sind, sondern am Ende."

Ouwejans Mitwirken nicht sicher

Verzichten muss Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis gegen den Tabellen-16. auf Andreas Vindheim und Mehmet-Can Aydin, die sich beide im Aufbautraining befinden, sowie auf Dong-Gyeong Lee (Mittelfußbruch). Der Einsatz von Thomas Ouwejan (muskuläre Probleme) ist zudem fraglich.