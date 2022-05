Terodde: Torjägerkanone "bekäme einen schönen Platz"

Für Schalke geht es am Sonntag in Nürnberg um die Zweitliga-Meistertrophäe, für Simon Terodde darüber hinaus um die kicker-Torjägerkanone. Er führt die Torjägerliste mit großem Abstand an. Es wäre das erste Mal, dass er die Kanone im Original überreicht bekäme.

Simon Terodde mit dem Nachbau einer Torjägerkanone als bester Torschütze 2017 für den VfB Stuttgart - die originale kicker-Torjägerkanone erhält er nun erstmals am Sonntag in Nürnberg. imago/Pressefoto Baumann

Dreimal wurde Simon Terodde bereits Torschützenkönig in der 2. Liga - 2016 als Angreifer des VfL Bochum (25 Treffer) sowie jeweils mit 29 Treffern 2017 als Stürmer des VfB Stuttgart und 2019 als Top-Torjäger des 1. FC Köln. Eine kicker-Torjägerkanone gab es seinerzeit für den besten Torschützen der 2. Liga noch nicht.

Die Torjägerkanone als Geschenk seiner Frau

Das hat sich mittlerweile geändert - auch auf Initiative von Terodde. Er veröffentlichte nach der Saison 2018/19 in sozialen Netzwerken ein Bild von sich, in der Hand eine selbstgebastelte Torjägerkanone, dazu der Text: "Lieber kicker, liebe DFL, bereits zum dritten Mal hat mir meine Frau eine Zweitliga-Torjägerkanone geschenkt. Ich würde mich freuen, wenn in Zukunft auch der Zweit- und Drittliga-Torschützenkönig eine offizielle Kanone von euch bekommt."

Gesagt, getan. Inzwischen erhält auch der beste Torschütze der 2. Liga die kicker-Torjägerkanone. Vor einem Jahr ging sie an Serdar Dursun von Darmstadt 98, der Stürmer hatte 27 Tore erzielt und damit drei mehr als Terodde für den Hamburger SV. Vor dem finalen Spiel des Bundesliga-Rückkehrers Schalke 04 in Nürnberg am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) steht Terodde bei 29 Treffern. Mit bedeutendem Abstand folgen Hamburgs Robert Glatzel (21) und Bremens Marvin Ducksch (20).

Terodde hat inzwischen 171 Zweitliga-Tore auf dem Konto

Alles deutet also drauf hin, dass Terodde am Sonntag nach dem Spiel vom kicker seine erste originale Torjägerkanone überreicht bekommt. "Sie bekäme einen schönen Platz bei mir", sagt der Stürmer, der ziemlich viel Lust darauf hat, nun auch noch die 30-Tore-Marke zu knacken. Es wäre das erste Mal in der Karriere des 34-Jährigen, der sich in der Hinrunde den Status als bester Zweitliga-Torjäger der Geschichte erarbeitet hat, inzwischen hat er 171 Tore auf dem Konto. Auch zum vierten Mal Zweitliga-Torschützenkönig zu werden, wäre ein Rekord.

Gut möglich, dass Terodde am Sonntag nicht nur die Torjägerkanone in den Händen hält, sondern auch die Meisterfelge. "Die Schale ist ganz klar unser Ziel", sagt der Stürmer. Ein Punkt dürfte Schake 04 dafür reichen. Es wäre das erste Mal seit der Deutschen Meisterschaft 1958, dass die Königsblauen eine Trophäe dieser Art erhalten würden. Sie stiegen zwar schon zweimal als Zweitligameister auf (1982 und 1991), die "Radkappe" gibt es aber erst seit der Saison 2008/09.