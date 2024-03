Terodde: "Spüre den Tritt ganz klar"

Das 3:3-Spektakel zwischen Schalke 04 und dem SC Paderborn bot phasenweise hohe Unterhaltung, weniger prickelnd war aber der Elfmeter-Wirrwarr. Vor allem Stürmer Simon Terodde schüttelte später über eine spezielle Szene irritiert mit dem Kopf.

Die Gelsenkirchener konnten von Glück reden, dass Robert Kampkas Elfmeterpfiff nach einer halben Stunde auch im Anschluss an den Check des Videoschiedsrichters noch Bestand hatte. Dass der Spielleiter sofort auf den Punkt zeigte, nachdem Paderborns Filip Bilbija den Ball mit der Hand berührt hatte, kann nicht als glasklare Fehlentscheidung bezeichnet werden, daher wurde der Strafstoß nicht zurückgenommen, strittig bleibt die Situation aber allemal. Die begünstigten Schalker freuten sich, Kenan Karaman wuchtete den Ball voller Selbstvertrauen zur 1:0-Führung mittig unter die Latte.

Im zweiten Durchgang prallte der Ball fast an derselben Stelle nach einem Distanzschuss von Ilyas Ansah an den linken Arm von Tomas Kalas, diesmal waren die Paderborner Nutznießer, glichen durch David Kinsombi vom Punkt zum 2:2 aus. Der Elfmeterpfiff war nachvollziehbarer als der in der ersten Hälfte, das fühlten auch die Königsblauen - frustriert waren sie eher über das, was sich nur wenige Augenblicke zuvor auf der anderen Seite abgespielt hatte.

Vor allem Simon Terodde zeigte sich irritiert über die Situation im Strafraum der Paderborner (71.), Schalkes Stürmer stand hier im Blickpunkt und äußerte sich später detailliert dazu. Nachdem Bryan Lasme den Ball in die Gefahrenzone gespielt hatte, agierte Terodde so, wie er nach eigener Aussage "seit 15, 20 Jahren" versucht, "in solchen Szenen vor den Gegenspieler zu kommen". Dieser, schilderte Terodde, "trifft mich dann klar".

Es folgte eine quälend lange Beurteilung mittels TV-Bildschirm, der gesamte Prozess vom vermeintlichen Foul von Kai Klefisch an Terodde bis zur endgültigen Entscheidung Kampkas dauerte fast fünf Minuten. Der Schiedsrichter ließ die Partie ohne Strafstoß fortsetzen, was vor allem bei Terodde erhöhten Gesprächsbedarf hervorrief.

Terodde: "In Realgeschwindigkeit ist das anders"

Terodde verriet: "Der Schiedsrichter hat mir gesagt, dass der Gegner zwar nicht den Ball gespielt hätte, der Tritt aber nur minimal gewesen sei. Da habe ich geantwortet, dass mich das wundert, weil ich den Tritt ganz klar spüre", sagte der Torjäger: "Wenn er sich die Szene in Zeitlupe anschaut, ist der Tritt vielleicht minimal, aber in Realgeschwindigkeit ist das anders. Das ist sehr ärgerlich."

Statt die große Chance aufs 3:1 zu erhalten, bekam Schalke nur kurz danach den Handelfmeter gegen sich - 2:2. Es folgte gar das 2:3, ehe die Königsblauen in der Nachspielzeit durch Joker Keke Topp den Ausgleich erzwangen. Das 3:3-Spektakel bot phasenweise hohe Unterhaltung, weniger prickelnd war aber der Elfmeter-Wirrwarr.