Terodde schießt Schalke zum Sieg - Feuriges Remis in Regensburg

Jahn Regensburg bleibt Tabellenführer, spielte gegen Nürnberg aber nur 2:2. Paderborn kassierte gegen Schalke die erste Niederlage. Aue ist auch nach dem 6. Spieltag noch ohne Sieg. Am Samstag setzte sich Werder deutlich in Ingolstadt durch, der HSV bot gegen Sandhausen beste Unterhaltung und ein packendes Finale.

Viele Emotionen, kein Sieg: Regensburg und Nürnberg trennen sich 2:2

Jahn Regensburg hat am Samstag die Tabellenführung verteidigt, gegen den 1. FC Nürnberg aber einen Sieg verpasst. Nach einer höhepunktarmen Anfangsphase, in der die Hausherren den Ton angaben, schlug der Club eiskalt zu: Tempelmann köpfte den Ball nach einer Flanke von Möller Daehli ins rechte Eck zur 1:0-Führung der Franken (19.). Nürnberg war nun besser im Spiel, hätte die Führung sogar ausbauen können - doch stattdessen kam der Jahn zum überraschenden Ausgleich: Besuschkows Distanzschuss landete unhaltbar im Tor zum 1:1 (38.), das gleichzeitig auch das Ergebnis zur Pause sein sollte. Nach der Pause drehte der SSV das Spiel komplett: Wekesser zirkelte einen Freistoß zur 2:1-Führung ins Tor (53.). In der Folge waren es nun die Oberpfälzer, die das Spiel dominierten. Doch diesmal meldete sich der FCN zurück: Dovedan bestrafte Meyers unglückliche Abwehraktion mit dem 2:2 (79.). In der feurigen Schlussphase sah Schäffler kurz vor Schluss noch die Rote Karte (grobes Foulspiel, 90.).

Wegen Terodde: Erste Niederlage für Paderborn

Der SC Paderborn bleibt Tabellenzweiter, kassierte gegen Schalke aber die erste Niederlage. Zunächst lieferten sich beide Klubs eine erste Hälfte auf Augenhöhe, in der beide Teams zu Dominanzphasen und Chancen kamen. Das Tor wollte aber auf keiner der beiden Seiten fallen, wenngleich der zielstrebige SCP dem Treffer etwas näher gekommen war. Anders sah das nach dem Seitenwechsel aus: Die Gäste aus Gelsenkirchen waren nun die bessere Mannschaft und erarbeiteten sich einige Chancen, dann war es Terodde, der nach Bülters Sololauf abstaubte und Schalke in Führung brachte (64.). Es entwickelte sich eine spannende Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Die beste zum Ausgleich vereitelte Fährmann gegen Pröger mit einer starken Parade (84.). So blieb es bis zum Schluss beim knappen 1:0 für Königsblau.

Leipertz staubt zum späten Heidenheimer Sieg ab

Einen furiosen Start legte der 1. FC Heidenheim im Heimspiel gegen Dresden hin: In der 2. Minute traf Malone die Latte, besser machte es wenig später Mohr, der einen Mai-Fehlpass abfing und mit einem sehenswerten Schlenzer zum 1:0 für die Schwaben traf (5.). Dynamo ließ sich von dem Rückstand keineswegs schocken und hatte vor der Pause durch Kade gleich zwei Ausgleichschancen (18., 28.). Im zweiten Durchgang kam Dynamo mit Schwung aus der Kabine - und wurde durch Löwes Flachschuss zum 1:1 belohnt (51.). Danach bewegte sich die Partie weitgehend auf Augenhöhe - ehe die Hausherren nochmal spät zuschlugen: Schimmer köpfte den Ball an den Pfosten, Leipertz reagierte gedankenschnell und staubte zum 2:1-Siegtreffer ab (90.). Der FCH kletterte damit auf Rang 10, Dresden verpasste es, denen Aufstiegsrelegationsrang zu verteidigen.

Hennings' Elfmeter reicht - Aue weiter sieglos

Erzgebirge Aue bleibt am Tabellenende stehen, auch gegen Düsseldorf verpassten die Sachsen ihren ersten Sieg. Aue gehörte zwar die Anfangsphase, Kühn hatte schon nach 15 Sekunden die Führung auf dem Fuß (1.). Düsseldorf befreite sich nur mit Mühe - und ging nach knapp einer halben Stunde sogar in Führung. Nach Foulspiel an Klaus verwandelte Hennings den fälligen Strafstoß mit etwas Glück zur 1:0-Pausenführung der Rheinländer (29.). Im zweiten Durchgang verteidigten die Gäste ihre Führung geschickt, Aue agierte zwar engagiert, in letzter Konsequenz allerdings zu planlos - am Ende stand ein knapper Auswärtssieg für Düsseldorf.

Matchwinner Fröde: Rostock schlägt Lilien

Nach drei Spielen ohne Sieg hat Hansa Rostock wieder einen Sieg eingefahren. Gegen Darmstadt 98 ging der FCH durch Verhoek in Führung, der eine Freistoß-Hereingabe unbedrängt per Kopf ins lange Eck verlängerte (19.). In der Schlussphase von Durchgang eins hätte Mamba sogar nachlegen müssen, schoss den Ball aber freistehend am Tor vorbei (38.). Auf ähnliche Weise scheiterte Goller nach der Pause für die Gäste (49.). Es dauerte bis zur 66. Minute, ehe Joker Kempe einen Strafstoß, den er eine Minute nach seiner Einwechslung selbst herausgeholt hatte, zum 1:1 nutzte. Es ging nun hin und her - dann markierte Fröde kurz vor Schluss den 2:1-Siegtreffer für den Aufsteiger.

Dank Heyer: HSV fährt späten emotionalen Sieg ein

Nach einem packenden Finale feierte der Hamburger SV am Samstagabend einen dramatischen 2:1-Sieg gegen den SV Sandhausen. Der HSV legte los wie die Feuerwehr und Glatzel vergab bereits in der sechsten Minute die erste richtig gute Chance. Es sollten bis zur Pause zahlreiche weitere gute Möglichkeiten folgen, um in Führung zu gehen, allein das Abschlussglück wollte sich einfach nicht einstellen. So ging es nach einer überlegen geführten ersten Hälfte (fast 70 Prozent Ballbesitz) in die Kabinen. Der SVS änderte seine Spielweise auch nach dem Wechsel nicht, und die Hamburger kamen nicht mehr so leicht durch. Erst ein Elfmeter knackte den SVS: Kinsombi behielt die Nerven und verwandelte. Vor der Ausführung kassierte Ritzmaier die Gelb-Rote Karte, da er dem Elfmeterpunkt noch einen "Tritt" verpasste. Doch der SVS wehrte sich nochmal und glich tatsächlich kurz vor Schluss zum 1:1 aus. Die Stimmung war im Keller und explodierte in der Nachspielzeit, als Heyer im Anschluss an eine Ecke zum vielumjubelten 2:1 traf.

Werder feiert Weiser

Werder, mit Keeper Zetterer statt Rückkehrer Pavlenka und Neuzugang Weiser in der Startelf, begann in Ingolstadt (Kaya ersetzte den verletzten Kapitän Kutschke) engagiert und erarbeitete sich ein Übergewicht. So fiel das 1:0 nicht überraschend, aber in der Entstehung glücklich. Schmidts Flanke wurde von Antonitsch mit dem Scheitel genau in die lange Ecke verlängert (24.), drei Minuten später musste Werder allerdings das verletzungsbedingte Aus von Kapitän Toprak verdauen (Mai kam in die Partie). Machte nichts, denn Weiser legte in der 42. Minute ein Solo hin und stellte nach sehenswertem Übersteiger auf 2:0. Als Ducksch kurz nach der Pause auf 3:0 stellte (48.), war die Messe in Ingolstadt bereits gelesen, die Norddeutschen schlugen nach Rostock auch den zweiten Aufsteiger problemlos mit 3:0.

Unverhoffter Joker: Hannover verhindert St. Paulis Tabellenführung

96-Coach Jan Zimmermann tauschte sein Team nach dem 0:4 in Darmstadt auf fünf Positionen, unter anderem durften die Neuzugänge Ondoua und Hinterseer gegen ein unverändertes St. Pauli ran. Da sich Frantz früh verletzte, war der Coach zu einer weiteren frühen Änderung gezwungen. Nur kurz danach kam Hannover dennoch zum ersten Hochkaräter, Beiers Kopfball entschärfte Keeper Vasilj allerdings grandios (10.). 96 blieb gegen ganz schwache Kiezkicker dran und ging in der 39. Minute in Front. Der eingewechselte Kerk traf per Abstauber für die Niedersachsen, beinahe hätte Hult noch vor der Pause erhöht - wieder war Vasilj zur Stelle. Nach der Pause legten die Hanseaten aber deutlich zu. Buchtmann scheiterte aus der Distanz nur knapp an Keeper Zieler (64.), Medics Kopfball klatschte an die Latte (84.). Da aber auch die 96er gefährlich blieben, war der Sieg alles andere als unverdient. St. Pauli verpasste somit die Tabellenführung, die mit einem Dreier möglich gewesen wäre.

Wildes Spiel im Wildpark: Kiel reicht der Doppelschlag nicht

Kiel musste in Karlsruhe auf die Neuzugänge Holtby, Skrzybski und Korb (alle muskuläre Probleme) verzichten, war aber dennoch zunächst das gefährlichere Team. Kopfballchancen von Mühling (8.) und vor allem Porath (20.) stellten dies unter Beweis. Es waren aber die Badener, die ziemlich unerwartet zuschlugen: Choi (39.) bekam das Leder nach Hofmanns Kopfballvorlage mit Mühe im Kieler Kasten zur 1:0-Pausenführung unter, beinahe wäre Wanitzek kurz nach Wiederanpfiff das 2:0 gelungen. Holstein steckte nicht auf - und setzte schließlich zum Doppelschlag an. Mees sprang in der 78. Minute höher als zwei Karlsruher, nur zwei Minuten später war auch Bartels mit dem Kopf zur Stelle und stellte auf 2:1. Damit nicht genug: In der wilden Schlussphase mit vielen Torraumszenen glich Hofmann in der 88. Minute aus und hätte in der Nachspielzeit per Kopf beinahe die erneute Wende herbeigeleitet - Keeper Gelios verhinderte Schlimmeres.

Alle Partien des 6. Spieltags finden Sie hier...