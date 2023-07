Terodde: Lieber Klassenerhalt als weiter Königsblauer

Das sagt viel aus darüber, wie sehr er für die Mission Klassenerhalt gebrannt hat: Simon Terodde hätte gerne darauf verzichtet, jetzt noch Spieler (und neuerdings sogar Kapitän) des FC Schalke zu sein - wenn der Klub doch nur in der 1. Liga geblieben wäre.

Anfang April hatte Simon Terodde angekündigt, Schalke 04 nach reiflicher Überlegung im Sommer zu verlassen. Warum er damals wirklich überzeugt von dem Schritt war, erklärt der Mittelstürmer im kicker-Interview (Donnerstagausgabe).

"Mir ist bewusst, dass ich aufgrund meiner Vita - mit all meinen Stationen bei Traditionsvereinen und als Zweitliga-Rekordtorschütze - mediales Interesse wecke. Ich wurde seinerzeit ständig darauf angesprochen, wie es für mich nach dem Saisonende weitergeht", sagt Terodde rückblickend. "Da habe ich gespürt, dass dieses Thema meinen Fokus, den ich auf den Saisonendspurt mit unserem großen Ziel Klassenerhalt legen wollte, beeinträchtigt hat."

Er werde "den Tag nie vergessen", an dem er zu Peter Knäbel ins Büro gegangen sei und den Sportvorstand "über meinen Entschluss informiert habe. Danach habe ich mich sehr erleichtert und frei gefühlt." Willkommener Nebeneffekt: "Das hat sich positiv auf meine Leistung ausgewirkt, weil ich mich dann voll auf den Kampf um den Klassenerhalt konzentrieren konnte. Danach bin ich wieder Stammspieler geworden und habe wichtige Tore geschossen."

"Der Verbleib in der 1. Liga war mein großes Ziel"

Terodde betont: "Ich hätte mich gern mit dem Klassenerhalt verabschiedet, das war mein großes Ziel." Wie ernst er das meint, macht seine Antwort im Interview auf folgende Frage deutlich: Wäre es Ihnen lieber gewesen, Sie hätten mit Schalke den Klassenerhalt geschafft zu dem Preis, jetzt kein Spieler mehr des FC Schalke zu sein? Terodde sagt: "Wenn ich ehrlich bin: ja, definitiv. Der Verbleib in der 1. Liga war mein großes Ziel, meine persönlichen Interessen habe ich da komplett untergeordnet."

Wie es letztlich doch zur Vertragsverlängerung kam, begründet Terodde mit "so vielen Gänsehautmomenten im Endspurt". Da habe er "gespürt, dass zwischen uns Spielern sowie zwischen Mannschaft und Fans etwas Großes entstanden ist - kein Vergleich zu dem, wie es war, als ich vor zwei Jahren nach Schalke gekommen bin."

Als sich die Königsblauen einen Tag nach dem Saisonfinale in Leipzig als Mannschaft voneinander in die Sommerpause verabschiedet haben, "habe ich sehr viel Wertschätzung von meinen Mitspielern erfahren. Sie haben mir gesagt, dass ich ein wichtiger Teil dieser Mannschaft bin und bitte bleiben soll. Das hat etwas mit mir gemacht - genau wie das anschließende Treffen und Gespräch mit unserem Trainer Thomas Reis sowie der Austausch mit Sportdirektor André Hechelmann." Zwar hätten seine Berater "zu dem Zeitpunkt auch mit anderen Vereinen in Kontakt gestanden, richtig konkret wurde es aber nie".

Im Laufe der Woche nach dem Abstieg hätten sich "die Dinge so entwickelt, dass ich einen neuen Vertrag auf Schalke unterschreiben konnte". Dieser gilt bis 2026, wobei der Verein nach jeder Saison entscheiden darf, ob er weiter sportlich mit Terodde plant, oder ob die Identifikationsfigur anderweitig im Klub eingebunden werden kann.

Was er über dieses Modell denkt, erklärt Terodde im kicker-Interview (Donnerstagausgabe). Außerdem spricht er ausführlich über sein Kapitänsamt und den Zweitliga-Start am Freitag beim Hamburger SV.