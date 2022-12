Terodde-Jubel? Zweitliga-Wechsel? Nollenberger gibt Auskunft

Die SpVgg Bayreuth steht aktuell in der 3. Liga ganz unten. Einer, an dem das sicherlich nicht liegt, ist Alexander Nollenberger (25). Der Offensivmann äußert sich zu einem möglichen Wechsel und erklärt seinen Torjubel.

Die Bayreuther stehen als Aufsteiger zur WM-Pause mit 13 Punkten auf dem letzten Platz. Natürlich hat sich die SpVgg das etwas anders vorgestellt, bei drei Zählern Rückstand auf das rettenden Ufer ist allerdings noch alles offen. Was jedoch ein klares Thema bei der Mannschaft von Thomas Kleine ist, ist die mangelnde Effizienz vor des Gegners Kasten.

Diese lässt sich gewiss nicht für alle Spieler formulieren, Alexander Nollenberger ist in dieser Hinsicht wenig vorzuwerfen. Kaum auszudenken, wie die Punkteausbeute der Bayreuther ohne den 25-Jährigen aussähe. Denn in der laufenden Saison hat kein anderer Drittligaspieler einen höheren Eigenanteil an den erzielten Toren seines Klubs als der Allgäuer. "Nolle" traf sechsmal selbst und legte zwei Tore vor, damit ist er an 72,7 Prozent aller Bayreuther Treffer direkt beteiligt. Was allerdings dazu gesagt werden muss: Die SpVgg hat mit elf Toren die ungefährlichste Offensive der Liga.

"Für mich persönlich ist sowas natürlich schön zu lesen. Trotzdem würde ich mich mehr darüber freuen, wenn wir jetzt 22 statt elf Tore auf dem Konto hätten. Deswegen interessieren mich solche Werte relativ wenig, wir wollen als Mannschaft den Klassenerhalt schaffen, darum geht es. Ich bin vorne oft der Abnehmer, ich brauche auch die Vorlagen von den anderen", stellt sich Nollenberger im Gespräch mit dem kicker ganz in den Dienst der Mannschaft.

Stimmen, die sagen, dass die Bayreuther zu sehr vom 25-Jährigen abhängig sind, kann er auf eine gewisse Art verstehen. "Aber wir haben auch Chancen, mit denen ich nichts zu tun habe. Ich habe aber auch schon gemerkt, dass die Mannschaften ein großes Augenmerk auf mich legen, was für die anderen gut ist, weil sie mehr Raum haben. Als Team versuchen wir immer hart daran zu arbeiten, dass wir mehr Tore machen", berichtet Nollenberger.

Nollenberger weckt Begehrlichkeiten

Dennoch dürfte dem schnellen Offensivspieler klar sein, dass er mit solchen Leistungen Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen weckt. Bayreuths Geschäftsführer Wolfgang Gruber sagte jüngst, dass man Nollenberger in der kommenden Saison auf jeden Fall in der 2. Bundesliga sehen wird. "Sowas ist schön zu hören, wenn der Geschäftsführer so hinter einem steht und viel von einem hält. Der Fußball ist kurzlebig, du weißt nie, was passiert. Ich versuche in der Rückrunde alles reinzuhauen, dass wir unser Ziel Klassenerhalt erreichen. Was im Sommer passiert, daran denke ich nicht, das bringt auch nichts", sagte der 25-Jährige.

Fakt ist: Der Vertrag Nollenbergers läuft im Sommer aus. Und nach aktuellem Stand ist es sehr unwahrscheinlich, dass er ihn verlängert, egal wie die Saison für die SpVgg ausgeht. Ob es schon im Winter Anfragen oder dergleichen gab, lässt ihn kalt. "Davon will ich nichts hören, der Fokus liegt woanders", macht Nollenberger deutlich. Nämlich auf der Restsaison mit der SpVgg Bayreuth. Klar ist, dass der 25-Jährige weiter seinen Traum verfolgt: "Als ich 2017 in Illertissen in der Regionalliga angefangen habe, hatte ich den Traum, in die 2. Bundesliga zu kommen - und das so schnell wie möglich. Ich denke, man kann es mir auch nicht übel nehmen, wenn im Sommer eine solche Offerte kommt und ich diese wahrnehme."

Simon-Terodde-Jubel? Nein, Timo-Kern-Jubel!

Sollte Nollenberger über den Winter hinaus bleiben, was der aktuelle Stand ist, will er Bayreuth zum Klassenerhalt schießen. Sechs Tore hat er schon gemacht, viele weitere will er folgen lassen. In Sachen Torjubel hat er sich schon ein kleines Markenzeichen geschaffen, er hält die Hand auf die Stirn und blickt nach vorne, ähnlich wie Schalkes Simon Terodde. "Das ist eine witzige Story", so Nollenberger zu seinem Jubel. "Mein alter Kollege von Bayern II, der Timo Kern, hat mir geschrieben: Wenn ich gegen Mannheim treffe, soll ich diesen Jubel machen. Er jubelt nämlich auch immer so. Ich habe dann beim Waldhof getroffen und so gejubelt, seitdem habe ich das drin."