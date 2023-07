Terodde ist Schalkes neuer Kapitän

Der FC Schalke 04 hat seinen neuen Kapitän für die kommende Spielzeit gefunden. Simon Terodde (35) wird die Königsblauen künftig mit der Binde am Arm aufs Feld führen.

Vor rund zwei Wochen hatte Danny Latza, bis dato Kapitän der Schalker, angekündigt, das Kapitänsamt mit sofortiger Wirkung abzugeben. Die Entscheidung sei dem Mittelfeldspieler "nicht leichtgefallen", dennoch habe er "gespürt, dass dieser Impuls der Mannschaft guttun wird." Am Freitagvormittag verkündete der Bundesliga-Absteiger nun den neuen Mannschaftstrat - inklusive des neuen Spielführers Simon Terodde, der in der Vorsaison bereits als stellvertretender Kapitän agiert hatte.

Kaminski wird zweiter Kapitän - auch Matriciani und Langer im Mannschaftsrat

"Simon hat es im vergangenen Jahr gut gemacht und rückt nun auf, da Danny sein Amt zur Verfügung gestellt hat. Alle vier Kandidaten wurden aus der Mannschaft heraus gewählt, ich habe dann die Reihenfolge festgelegt", erklärte S04-Cheftrainer Thomas Reis seine Entscheidung. Schalkes neuer Vize-Kapitän ist Marcin Kaminski, danach folgen Dominick Drexler und Ralf Fährmann als weitere Stellvertreter.

Reis fügte in diesem Zuge an, dass die vier potentiellen Spielführer jeweils ihrer "Verantwortung auf dem Platz gerecht werden" sollen, unabhängig davon, welcher Akteur letztendlich zu jenem Zeitpunkt die Binde um den Oberarm trägt. "Wichtig ist mir, dass wir wie im vergangenen Jahr die Verantwortung auf mehreren Schultern verteilen werden", so der 49-Jährige.

Auch die ausstehenden zwei Positionen im sechsköpfigen Mannschaftsrat wurden bereits vergeben: Torhüter Michael Langer und Defensivmann Henning Matriciani komplettieren zur kommenden Saison das Sextett. Ein erstes Mal als offizieller und erster Mannschaftskapitän wird Simon Terodde die Schalker dann aller Voraussicht nach am Samstag auf das Feld führen, wenn die Königsblauen zur Generalprobe auf die neue Spielzeit das niederländische Twente Enschede in der Veltins-Arena empfangen (13.30 Uhr).