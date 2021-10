Terodde: "Ich habe mein Wort gehalten"

Drittes Spiel, dritter Sieg, drittes Mal zu null - bei den Schalkern läuft's, entsprechend gut gelaunt zeigte sich Simon Terodde, wenngleich er auf seinen alleinigen Rekord weiter warten muss.

"Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht", sagte ein freudestrahlender Terodde nach dem Last-Minute-Sieg in Hannover bei "Sky" und gab zu, dass es gut und gerne "heute nur zu einem Punkt" hätte reichen können, "aber zum Glück macht der Kollege Kaminski noch eins."

Gemeint war das 1:0 in der 96. Spielminute, dass der Innenverteidiger Marcin Kaminski technisch anspruchsvoll erzielte. Der Pole nahm den Ball per Hacke an und vollstreckte anschließend mit links - sehr sehenswert. "Er war früher auch mal Stürmer - und heute hat er das unter Beweis gestellt", sagte Terodde dazu und meinte mit Blick auf Kaminskis vergebene Großchance aus der 53. Minute, als dieser aus kürzester Distanz an 96-Torwart Zieler scheiterte: "Marcin war uns einen schuldig. Anfang der zweiten Halbzeit hat er ein dickes Ding liegengelassen. Gut, dass er uns am Ende gerettet hat."

Terodde gab auch zu, dass die verletzungsbedingte Auswechslung von 96-Schlussmann Zieler eine Rolle gespielt haben könnte. Zieler, den Terodde noch aus gemeinsamen Stuttgarter Zeiten persönlich kennt, habe zuvor eine "Weltklasseleistung" gezeigt. "Er hat jeden rausgeholt. Am Ende war es gut, dass er nicht mehr im Tor stand, sonst hätte er den auch rausgeholt."

Ich treffe nicht, dafür gewinnen wir. Simon Terodde

Ein rundum perfekter Abend war es aus Terodde-Sicht aber nicht, denn er verpasste es vor den Augen von 96-Ikone Dieter Schatzschneider, der ebenfalls 153 Tore im Unterhaus erzielt hat, mit einem weiteren Treffer alleiniger Rekordtorjäger der 2. Liga zu werden. Terodde verriet, dass er unter der Woche Kontakt zu Schatzschneider gehabt und diesem gesagt habe. "Ich treffe nicht, dafür gewinnen wir." Gesagt, getan - oder wie Terodde es mit einem verschmitzten Lächeln sagte: "Ich habe mein Wort gehalten."

Dass er torlos in Hannover blieb, nahm Terodde also mit Humor, aber den Rekord will er sich noch krallen. Am liebsten am kommenden Spieltag gegen Dynamo Dresden (Samstag, 23. Oktober, LIVE! ab 20.30 Uhr bei kicker). "Das wird ein Hammerspiel, da wollen wir nachlegen und ich hoffe, dass ich gegen Dresden wieder treffen kann."