Terodde fehlt Schalke bis Jahresende - Grammozis nicht beim Training

Simon Terodde (33) wird Schalke 04 für die restlichen Spiele des Jahres fehlen. Am Montag war auch der Trainer nicht beim Training.

Wie es ohne Simon Terodde geht, zeigte der FC Schalke am Samstagmittag in der zweiten Hälfte gegen Sandhausen. Beim 5:2 nach 0:1-Rückstand traf unter anderem Marius Bülter doppelt und sehenswert, am Montag war der Sommer-Neuzugang aber nicht auf dem Trainingsplatz zu sehen.

Wie S04 später mitteilte, pausierte Bülter aufgrund von Nachwirkungen nach einer Booster-Impfung. Dominick Drexler fehlte wegen muskulärer Probleme, Trainer Dimitrios Grammozis wegen Erkältungssymptomen. Antigen-Schnelltests auf das Coronavirus fielen laut Verein negativ aus.

Simon Terodde wird den Knappen in diesem Kalenderjahr nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Rekord-Torschütze der 2. Liga verpasst aufgrund einer Muskelverletzung in der Wade die Topspiele bei St. Pauli, gegen Nürnberg und in Hamburg.

Der 33-Jährige traf in 14 Zweitliga-Spielen für Schalke zwölfmal, elf dieser Tore fielen in den ersten neun Partien. Am vergangenen Wochenende hatte er Dieter Schatzschneider mit seinem Führungstor in Bremen (1:1) überholt.