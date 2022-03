Terodde: "Ein Stich ins Herz"

Der FC Schalke verliert die Aufstiegsplätze aus dem Blick. Bei der unerwarteten 3:4-Heimniederlage gegen Hansa Rostock zeigte sich die Defensive arg konteranfällig. Da nutzte auch die Gala des Goalgetters nichts.

Wohl auch angesichts der anstehenden Gegner Rostock, Ingolstadt, Hannover und Dresden hatte sich Dimitrios Grammozis unter der Woche noch eine Siegesserie gewünscht. "Es wäre wichtig, wenn man in einen Rhythmus kommt, drei, vier Spiele hintereinander gewinnt und dadurch Boden gut macht", hatte der Schalker Trainer in die Zukunft geblickt.

Die Kontrahenten sind enteilt

Gegen Hansa ging die Rechnung schon mal nicht auf, der erhoffte Lauf könnte nun erst am nächsten Spieltag beginnen. Allerdings sind die Königsblauen (41 Punkte) durch die Pleite so weit zurückgeworfen worden, dass auch eine eventuelle Serie verpuffen könnte: Darmstadt und St. Pauli (beide 47) sind enteilt, Bremen (aktuell 45, am Sonntag gegen Dresden) würde sich die Tabellenführung mit einem Sieg sogar mit einem Punkt mehr auf dem Konto zurückholen.

Wenn man vier Gegentore gegen Hansa Rostock kriegt, ist das schlecht. Simon Terodde

Simon Terodde redete nicht lange um den heißen Brei herum: "Wenn man vier Gegentore gegen Hansa Rostock kriegt, ist das schlecht. Dem müssen wir uns stellen", sagte der Kapitän gegenüber "Sky". Tatsächlich war Schalkes Abwehr nicht vor den Kontern des Aufsteigers gewappnet: Zwei Tore vor der Pause und auch das entscheidende in der Nachspielzeit zum 3:4 kassierten die Gelsenkirchener nach Schnellangriffen der Kogge.

"Rostock hat hier hochverdient gewonnen. Wenn man am Ende so einen Konter bekommt, ist das ein Stich ins Herz", konstatierte der Torjäger, der geliefert und sich mit einer herausragenden Vorstellung gegen die Niederlage gestemmt hatte. Am Ende nutzten auch die Saisontreffer 17, 18 und 19 Teroddes, allesamt per Kopf zum dreimaligen Ausgleich erzielt, den Königsblauen nichts.