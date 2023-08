Terodde: "Das werde ich in der nächsten Szene genauso wieder machen"

Nach dem 0:1 bei Eintracht Braunschweig haderten Thomas Reis und Simon Terodde vor allem mit der ersten Halbzeit der Schalker. Angesprochen auf eine strittige Szene untermauerte der S04-Kapitän seinen bedingungslosen Torwillen.

Im dritten Ligaspiel setzte es für den FC Schalke 04 bereits die zweite Niederlage. Trainer Thomas Reis und dessen Kapitän Simon Terodde waren sich einig, dass man in Braunschweig insbesondere die erste Halbzeit völlig hergeschenkt habe.

"Es reicht nicht, 45 Minuten gut zu spielen", bemängelte der Angreifer nach der 0:1-Auswärtsniederlage in Braunschweig. Die erste Hälfte sei "unerklärlich" gewesen, sagte Terodde nach dem Abpfiff vor den "Sky"-Mikrofonen und fügte an: "Dann haben wir es heute auch nicht verdient, ganz ehrlich. Braunschweig hat alles in die Waagschale geworfen und hier dann auch hochverdient gewonnen."

Reis: "So kannst du keine Spiele gewinnen"

Auch Thomas Reis haderte mit dem ersten Durchgang. "Du hast das Spiel eigentlich schon in der ersten Halbzeit aus der Hand gegeben. So wie wir da aufgetreten sind, kannst du keine Spiele gewinnen", rüffelte der Coach seine Mannschaft, die "die Basics" habe vermissen lassen.

Andererseits war es aber auch nicht nur das Geschehen vor der Pause, was Luft nach oben offenbarte. Nach dem Seitenwechsel hatte S04 zwar mehr vom Spiel und obendrein Lattenpech (Ouwejan, 68.), aber von einem Powerplay war der Bundesliga-Absteiger dann doch weit entfernt. "Wir hatten eigentlich noch genug Zeit, haben aber vorne keinen gemacht und dann verlierst du hier 0:1", zeigte sich Terodde enttäuscht.

Reis ärgerte sich zudem über die Lücken in der Abwehr, die Braunschweig immer wieder zu Kontermöglichkeiten einluden. "Wir haben zu leichte Ballverluste gehabt und dem Gegner zu viele Räume gegeben. Wenn Braunschweig ein bisschen effektiver ist, dann ist das Spiel auch schon in der 75. Minute erledigt."

Terodde erst im Abseits und dann fair vorm Tor

Im Mittelpunkt der Schalker Angriffe hatte - erst recht nach den verletzungsbedingten Auswechslungen von Kenan Karaman (39) und Bryan Lasme (64.) - vor allem Terodde gestanden. Die S04-Identifikationsfigur erzielte erst seinen vermeintlichen Ausgleich aus dem Abseits heraus (53.) und hatte dann noch mal das Tor auf dem Fuß. Nach einem leichten Stoß von Behrendt im BTSV-Sechzehner blieb der Schalker jedoch standhaft und versuchte stattdessen vergeblich, Hoffmann im Eins-gegen-eins zu bezwingen (61.).

"Egal", antwortete Terodde, angesprochen auf die Szene und die nicht abwegige Frage, ob es dafür nicht auch einen Elfmeter hätte geben können. "Ich versuche weiterzuspielen. Der Schiedsrichter sieht, dass ich zum Abschluss komme. Vielleicht gibt er deshalb keinen Elfer. Ich wollte das Tor machen. Das werde ich in der nächsten Szene genauso wieder machen", sagte der 35-Jährige.

Schalke empfängt am Freitag Holstein Kiel

Am kommenden Spieltag trifft Schalke bereits am Freitag (18.30 Uhr) auf Kiel, das seinerseits mit einer Niederlage gegen Magdeburg den Sprung an die Tabellenspitze verpasst hatte. Thomas Reis hofft, dass die Veltins-Arena dann zur Festung wird: "Wir haben ein Heimspiel. Wir wissen, das es mit unseren Zuschauern eine besondere Situation ist. Wir wissen aber auch, dass sehr viel Druck dahintersteckt."