Terminierung der Nachholspiele: Der Unterschied zwischen Bayern und Mainz

Als Anfang Dezember die Partie Bayern gegen Union abgesagt wurde, kam ein Nachholtermin parallel zum DFB-Pokal nicht infrage. Bei der Neuansetzung der Partie Mainz gegen Union ist das anders.

Verspätetes Wiedersehen. Unions Christopher Trimmel und Bayerns Joshua Kimmich treffen am Mittwoch im Nachholspiel aufeinander. DeFodi Images via Getty Images

Die heftigsten Dezember-Schneefälle in München seit Beginn der Aufzeichnungen 1933 hatten eine Absage des Bundesligaspiels gegen Union Berlin unumgänglich gemacht. Es war die erste witterungsbedingte in der Allianz-Arena seit deren Eröffnung 2005.

Neben den Risiken im und um das Stadion herum waren auch die Anreisemöglichkeiten ein wichtiges Argument. Unter anderem hatte die Deutsche Bahn ihren Betrieb eingestellt. Dass der Nachholtermin 53 Tage später am Mittwochabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nun ausgerechnet in einen sechstägigen Bahnstreik fällt, ist eine besondere Ironie dieser ganzen Geschichte.

Während die Neuansetzung damals nicht parallel zum DFB-Pokal-Achtelfinale erfolgte, das wenige Tage später ausgespielt wurde, ist das bei der am vergangenen Wochenende ausgefallenen Partie kein Problem. Mainz 05 gegen Union Berlin wird am 7. Februar nachgeholt. Anstoß ist um 18.30 Uhr, während um 20.45 Uhr der Pokalschreck 1. FC Saarbrücken auf Borussia Mönchengladbach trifft.

Keine Vorgaben in den DFL-Bestimmungen

Es gibt keine Vorschrift in den DFL-Bestimmungen, dass ein Nachholspiel nicht an einem Pokal-Spieltag anzusetzen ist, wie gelegentlich fälschlicherweise berichtet. Im Dezember sprach gegen eine zeitnahe Ansetzung neben der Wetterlage, dass gleich acht Pokalspiele unter der Woche bevorstanden. Anfang Februar ist es nur noch ein Spiel pro Wochentag, sodass die DFL mit der Bundesliga-Anstoßzeit dem Pokal auch noch zeitlich ausweichen kann.

Sky und DAZN übertragen

Prinzipiell ist es so, dass die Liga-Organisation in Absprache mit den betroffenen Klubs und den Rechteinhabern nach Lösungen sucht. Da Bayern gegen Union seinerzeit ein Samstag-Spiel war, an dem Sky die Übertragungsrechte hält, verspürte der Sender wenig Neigung, das Nachholspiel in Konkurrenz zu den DFB-Pokal-Spielen, die ebenfalls von Sky übertragen werden, zu zeigen.

Mainz gegen Union war für Freitagabend terminiert, wäre auf DAZN gestreamt worden, das nun auch am 7. Februar überträgt, während Sky später am Abend mit der DFB-Pokal-Partie auf Sendung geht.