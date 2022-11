Termine, TV, Top-Favoriten: Fragen und Antworten zur WM 2022

Ab 20. November läuft die FIFA-Weltmeisterschaft in Katar. Wann spielt Deutschland? Wer überträgt die Spiele? Und was passiert bei Punktgleichheit in der Gruppenphase? Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Endrunde.

WM in der Wüste: Die Endrunde findet 2022 in Katar statt. AFP via Getty Images

Wann sind die wichtigen Termine für die WM 2022?

Die Fußball-WM der Männer findet 2022 erstmals im Winter statt. Das Eröffnungsspiel steigt am 20. November zwischen Gastgeber Katar und Ecuador. Die Vorrunde läuft im Anschluss bis zum 2. Dezember. Vom 3. bis 6. Dezember wird das Achtelfinale ausgespielt, erst im Anschluss folgen die ersten spielfreien Tage des Turniers. Das Viertelfinale findet am 9. und 10. Dezember statt, die beiden Halbfinals am 13. und 14. Dezember. Das Spiel um Platz 3 steigt am 17. Dezember, das Finale am 18. Dezember.

In welchem Modus wird gespielt?

Zum vorerst letzten Mal wird eine WM mit 32 Teilnehmern ausgespielt. Ab der WM 2026 sollen 48 Mannschaften an der Endrunde teilnehmen, was auch einen neuen Modus zur Folge haben wird. 2022 wird allerdings noch nach dem seit 1998 bekannten System verfahren: Aus allen acht im April ausgelosten Gruppen kommen die beiden besten Mannschaften weiter. Im Achtelfinale spielt jeweils ein Gruppenerster gegen einen Gruppenzweiten. Dann wird im normalen K.-o.-Modus verfahren.

Was passiert bei Punktgleichheit?

Haben zwei Teams einer Gruppe nach drei Spielen die gleiche Anzahl an Punkten erreicht, entscheidet zunächst die Tordifferenz, dann die Anzahl der geschossenen Tore. Weisen die Teams auch das identische Torverhältnis auf, kommt der direkte Vergleich zum Tragen. Haben sich die betroffenen Mannschaften auch noch mit einem Remis getrennt, entscheidet die Fairplay-Wertung, also die geringere Anzahl an Gelben und Roten Karten in den Gruppenspielen. Sollte auch dieses Kriterium nicht greifen, muss der Losentscheid als letzte Instanz herhalten.

Wann und wo findet das Finale der WM 2022 statt?

Das Endspiel der WM 2022 wird am Sonntag, den 18. Dezember ausgetragen, Anpfiff ist 16 Uhr MEZ. Austragungsort ist das Lusail Iconic Stadium in Lusail, einer Planstadt rund 15 Kilometer entfernt vom Zentrum der katarischen Hauptstadt Doha.

Wie schwer ist der WM-Pokal?

Der Sieger der WM 2022 erhält den FIFA-WM-Pokal, der seit 1970 an den jeweiligen Weltmeister überreicht wird. Die Trophäe ist knapp 37 Zentimeter hoch und wiegt gut sechs Kilogramm. Davon bestehen rund 4,6 Kilogramm aus 18-karätigem Gold.

In wie vielen Stadien wird bei der WM 2022 gespielt?

Insgesamt werden in acht verschiedenen Stadien WM-Spiele ausgetragen. Das Lusail Iconic Stadium (Kapazität 86.250 Zuschauer) ist dabei das größte. In der Hauptstadt Doha wird im Stadion 974 und im Al Thumama Stadium (Kapazität jeweils 40.000 Zuschauer) gespielt, im benachbarten Al-Rayyan stehen sogar drei WM-Stadien: das Education City Stadium, das Khalifa International Stadium (Kapazität jeweils 40.000 Zuschauer) und das Ahmad Bin Ali Stadium (Kapazität 21.282 Zuschauer). Hinzu kommen das Al Janoub Stadium in Al Wakrah (Kapazität 40.000) und das Al-Bayt Stadium in Al-Khor (Kapazität 60.000), in dem auch das Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador stattfindet. Bis auf das Ahmed Bin Ali Stadium und das Khalifa International Stadium handelt es sich ausschließlich um Neubauten.

Wann und wo spielt Deutschland bei der WM?

Die deutsche Nationalmannschaft wurde in die Gruppe E gelost. Dort trifft das DFB-Team zunächst am 23. November um 14 Uhr im Khalifa International Stadium auf Japan, bevor am 27. November um 20 Uhr das Top-Duell mit Spanien im Al-Bayt Stadium ansteht. Dort spielt die Mannschaft von Hansi Flick auch das letzte Gruppenspiel gegen Costa Rica. Anstoß ist am 1. Dezember um 20 Uhr.

Auf welche Teams könnte Deutschland in der K.-o.-Runde treffen?

Übersteht Deutschland die Gruppenphase, würde es im Achtelfinale am 5. oder 6. Dezember gegen ein Team aus der Gruppe F gehen, also Belgien, Kroatien, Kanada oder Marokko. Im Viertelfinale würde dann eine Mannschaft aus den Gruppen G und H warten. Infrage kämen unter anderem Brasilien, Portugal, Uruguay oder die Schweiz. Auf alle anderen Teams - darunter die Niederlande, England, Argentinien oder Titelverteidiger Frankreich - kann Deutschland frühestens im Halbfinale treffen.

Wer sind die Top-Favoriten?

Bei den meisten Buchmachern liegen die beiden südamerikanischen Teilnehmer Brasilien und Argentinien ganz vorne. Zum engen Favoritenkreis zählen darüber hinaus Titelverteidier Frankreich sowie Spanien und England. Das deutsche Team ist eine der Mannschaften, das sich mit Nationen wie den Niederlanden, Belgien, Kroatien oder Portugal zum erweiterten Favoritenkreis zählen darf.

Zu welchen Zeiten wird gespielt?

Insgesamt gibt es fünf verschiedene Anstoßzeiten. In der Gruppenphase wird um 11 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr und 20 Uhr angepfiffen. Die Spiele am letzten Gruppenspieltag sowie die der K.-o.-Phase werden dann jeweils um 16 Uhr und um 20 Uhr angepfiffen

Wo werden die WM-Spiele im TV übertragen?

Alle 64 Spiele der WM werden beim kostenpflichtigen Streamingdienst "Magenta TV" zu sehen sein. ARD und ZDF zeigen insgesamt 48 Spiele im Free-TV, darunter das Eröffnungsspiel, alle deutschen Spiele, beide Halbfinals und das Finale. Die restlichen 16 Spiele werden nicht live im Free-TV zu sehen sein, sondern nur auf "Magenta TV". Das beinhaltet zwölf Gruppenspiele, zwei Achtelfinals, ein Viertelfinale sowie das Spiel um Platz 3 - außer Deutschland ist daran beteiligt.

Welcher Sender überträgt die deutschen Spiele?

Die beiden Gruppenspiele der DFB-Elf gegen Japan und Costa Rica werden von der ARD übertragen, während das ZDF das Highlight gegen Spanien zeigen wird. Das ZDF würde im Falle eines deutschen Weiterkommens dann auch das deutsche Achtel- sowie ein mögliches Halbfinale übertragen. In der ARD würde man folglich ein Viertelfinale mit deutscher Beteiligung sehen sowie das WM-Endspiel. Das Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador überträgt wiederum das ZDF.