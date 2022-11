Termine, Teams, TV, Modus: Alles zur Youth League 2022/23

Am 6. September startet die neunte Auflage der UEFA Youth League. Erneut duellieren sich 64 europäische Nachwuchsteams um den Titel. Das sind die wichtigsten Fakten zum Turnier.

Aufeinandertreffer in der Youth League: Dortmunds Jamie Bynoe-Gittens und Manchesters Will Fish duellierten sich im vergangenen Jahr. Getty Images

Wer ist in der Youth League dabei?

32 Teams stellen die Vereine, die an der Gruppenphase der UEFA Champions League teilnehmen - also auch Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. Außerdem nehmen 32 nationale Juniorenmeister teil. Wenn sich die Profimannschaft eines nationalen Juniorenmeisters für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert hat, erhält den freien Platz der Juniorenmeister des Verbands, der auf dem nächsten Platz in der Rangliste folgte.

Die Youth-League-Teams 2022/23 im Überblick ...

Wie funktioniert der Modus der Youth League?

Die Teams, deren Seniorenteams in der Champions League dabei sind, treten in identischen Gruppen wie die Profis gegeneinander an. Die Gruppensieger erreichen direkt das Achtelfinale, für die Gruppenzweiten geht es in den Play-offs weiter.

Die nationalen Meister treffen in zwei Runden mit Hin- und Rückspielen aufeinander (Duelle werden ausgelost). Acht Mannschaften erreichen die K.-o.-Phase, in der die Teams beider Wege aufeinandertreffen. Nun wird im bewährten K.-o.-Modus der Sieger ausgespielt.

Wie schnitten die deutschen Teams bisher ab?

Aus deutscher Sicht qualifizierten sich der Nachwuchs von Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund jeweils als Tabellenzweite für die Play-offs, die am 8. November ausgelost werden. Bayern München, Bayer 04 Leverkusen und RB Leipzig schieden jeweils aus.

Wo steigt das Finale der Youth League?

Halbfinale und Finale werden wie gewohnt im Colovray-Stadion in der Schweizer Heimat der UEFA in Nyon ausgetragen.

Wo werden die Youth-League-Spiele übertragen?

In Deutschland zeigt der Streaminganbieter DAZN ausgewählte Spiele, meist mit deutscher Beteiligung. Zudem werden weitere Spiele auf uefa.tv übertragen.

Die Termine der Youth League:

UEFA-Champions-League-Weg: Gruppenphase

Spieltag 1: 6./7. September

Spieltag 2: 13./14. September

Spieltag 3: 4./5. Oktober

Spieltag 4: 11./12. Oktober

Spieltag 5: 25./26. Oktober

Spieltag 6: 1./2. November

Meisterweg

Auslosung am 31. August, Nyon

Runde 1, Hinspiele: 14. September

Runde 1, Rückspiele: 5. Oktober

Runde 2, Hinspiele: 26. Oktober

Runde 2, Rückspiele: 1./2. November

K.-o.-Phase

Auslosung Play-offs: 8. November, Nyon

Play-offs: 7./8. Februar

Auslosung K.-.o.-Runde (ab Achtelfinale): 13. Februar, Nyon

Achtelfinale: 28. Februar/1. März

Viertelfinale: 14./15. März

Halbfinale: 21. April, Colovray-Stadion, Nyon

Finale: 24. April, Colovray-Stadion, Nyon