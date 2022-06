Termin für den Gräfe-Prozess gegen den DFB steht

Gut ein Jahr nachdem Ex-Schiedsrichter Manuel Gräfe Klage gegen den DFB wegen Altersdiskriminierung eingereicht hat, kommt es im September zum Prozess vor dem Landgericht Frankfurt.

Wie eine Gerichtssprecherin dem kicker bestätigte, ist der Termin auf den 14. September bestimmt worden. Der heute 48-Jährige hatte seine Karriere Ende der Saison 2020/21 wegen des Erreichens der Altersgrenze nach 289 Bundesligaeinsätzen und 17 Jahren im Oberhaus beenden müssen.

"Es muss sich irgendwann mal etwas ändern. Es muss endlich nach Leistung gehen", sagte Gräfe damals im ZDF. Der Ex-Schiri will aber selbst nicht noch einmal an der Pfeife aktiv sein. Der Berliner betonte bei der Klage nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) gehe es ihm ums System und ums Grundsätzliche. Ihm war bewusst, dass es keine schnelle Entscheidung geben werde. "Das wird ein mühsamer Weg - aber hoffentlich ändert sich am Ende etwas", sagte er.

Am Ende des Verfahrens könnte eine Entschädigung, die einen sechsstelligen Bereich erreichen kann, stehen. Juristisch umstritten ist vor allem die starre Altersgrenze in den DFB-Regularien. Auch die UEFA setzt auf eine Altersgrenze für Schiedsrichter, lässt allerdings auch Ausnahmen zu.