Terence Kongolo auf den Spuren von Ro(t)bert Pecl

Drei Rote Karten in sieben Spielen - das hat bei Rapid nicht einmal "der rote Robert" Pecl zusammengebracht. Dabei ist Rotsünder Kongolo alles andere als ein „Terrible Terence" (zumindest nicht, was das Foulspiel betrifft).

"Gemma weg von ,unglücklich'", wollte Sky-Experte Andi Herzog die verbale Vorlage des Moderators nicht gelten lassen, "da gehört schon mehr dazu, wenn man in sieben Spielen dreimal Rot sieht." Der ehemalige ÖFB-Rekord-Internationale sah die Schuld für den Ausschluss von Terence Kongolo ganz klar bei dem Rapid-Spieler und nicht bei Schiedsrichter Hameter. Rapid-Trainer Robert Klauß hatte eine ganz konträre Sicht der Dinge: "Er hat im ganzen Spiel kein Foul gemacht und muss mit Gelb-Rot vom Platz", verstand der Deutsche die Welt nicht.

Rapids "roter Robert

Ob gerechtfertigt oder nicht, der 30-jährige Niederländer mit Premier-League-Erfahrung lässt bei Rapid-Fans (und vielleicht auch bei Andi Herzog) schon langsam Erinnerungen an Robert Pecl aufkommen, der Ende der 1980er-Jahre Rot am laufenden Band kassierte. Zwischen 13. September 1988 (0:1 gegen die Vienna) und 28. Juli 1990 (2:1-Sieg in Steyr) wurde der Ex-Teamverteidiger, der auch als "roter Robert" oder "Ro(t)bert" bekannt war, nicht weniger als sieben Mal ausgeschlossen.

Im Gegensatz zu Kongolo wusste man bei "Eisenfuß" Pecl allerdings meist, warum er vom Platz flog. Den Höhepunkt seiner Rot-Welle hatte der heute 58-Jährige in der Saison 1989/90, als er bewerbsübergreifend viermal frühzeitig in die Kabine musste. Rekordverdächtig waren seine zwei Roten innerhalb einer Woche - am 12. September 1989 im Europacup gegen Aberdeen und sieben Tage später sogar im ÖFB-Cup gegen Tulln. Drei Ausschlüsse in sieben Spielen wie Kongolo (noch dazu in den ersten sieben!) schaffte aber nicht einmal er.

Gemicibasi & Lochoshvili

Man muss in den Bundesliga-Archiven jedoch gar nicht weit zurückblättern, um doch einen Spieler zu finden, der sogar nur sechs Spiele für drei Platzverweise brauchte - dem Ex-Klagenfurter Turgay Gemicibasi gelang dieses Kunststück in der Frühjahrssaison 2022 innerhalb von nicht einmal zwei Monaten. "Natürlich muss man da mal darüber reden", murrte Peter Pacult damals, zumal der Deutsch-Türke nach seinen ersten 16 Bundesliga-Spielen schon zwei Gelbsperren (nach neun Gelben Karten) abgesessen hatte, ehe sein "Rotlauf" begann.

Denkbar "unglücklich" (um doch bei dem von Herzog zurückgewiesenen Ausdruck zu bleiben) wie Kongolo war 2020/21 auch noch der Ex-Wolfsberger Luka Lochoshvili in seine Bundesliga-Ära gestartet. Das Debüt des Georgiers war nach einer Notbremse, die übrigens auch Schiri Hameter mit Rot ahndete, schon nach 16 Minuten beendet, seine zweite Rote sah er im achten Spiel und als er beim 1:8 gegen Rapid Ercan Kara mit einer Kung-Fu-Attacke stoppte, lautete seine Bundesliga-Bilanz: 18 Spiele, null Tore, drei Rote Karten. Selbst WAC-Funktionäre zweifelten danach an "Lochos" Bundesliga-Reife. Dennoch biss er sich durch und wurde noch zum verlässlichen Stammspieler, der sogar den Sprung in die Serie A schaffte. In Österreich blieb er dann auch nicht als Rot-Sünder im Gedächtnis, sondern als Lebensretter von Georg Teigl.

Rapid-Trainer Robert Klauß hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass aus "Terrible Terence" Kongolo noch eine konstante Größe in der Rapid-Abwehr wird. "Das Ärgerliche ist, dass jetzt wieder sein Rhythmus gebrochen wird. Das war ja schon sein großes Thema im Herbst, dass ihn die Sperren zurückgeworfen haben und er nie in den Rhythmus gekommen ist. Zum Glück haben mir mit Sole (Sollbauer) und Maxi (Hofmann) zwei, die sofort einspringen können. Aber für Terence ist es schade."