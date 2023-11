Ter Stegens Patzer schadet Barça nicht allzu sehr

3,4 Tore pro Partie hatte der FC Barcelona im Jahr 2015 vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Copa del Rey im Camp Nou gegen den FC Villarreal vorzuweisen. Die Katalanen bekamen es aber mit einem Gegner zu tun, der selbst seit 27 Spielen mindestens jeweils einmal getroffen hatte. Es durfte auf eine hochklassige Partie gehofft werden, die sich aber erst Ende der ersten Hälfte als solche entwickelte. Nachdem Barça nach einem Patzer von ter Stegen das 2:1 durch Iniesta und das 3:1 durch Piqué erzielte, war auch der Konterwille der Gäste gebrochen. Stark: Es war der zehnte Pflichtspielsieg der Katalanen in Folge.

Neun Tage vor diesem Aufeinandertreffen im Pokal war es erst heftig zur Sache gegangen, als Barça ein aufregendes Duell mit 3:2 gewonnen und damit Villarreals Serie von 18 Pflichtspielen in Folge ohne Niederlage beendet hatte.

Gediegener Spielbeginn

An diesem Mittwochabend, bei dem gewohntermaßen der deutsche Nationaltorhüter ter Stegen wieder zwischen den Pfosten herandurfte, zeigte sich dem Publikum zunächst Magerkost: Barça dominierte zwar klar in Sachen Ballbesitz und Belagerung des Strafraums, doch waren erste ernstzunehmende Torchancen lange Zeit Mangelware. Lediglich Messi prüfte einmal Torhüter Sergio Asenjo mit einem Abschluss aus rund 16 Metern (13.).

In Minute 23 wurde es schließlich zielgerichteter: Dani Alves legte rechts raus zu Messi, der mit enger Ballführung in den Strafraum einzog und den Ball halbhoch und an zwei Gegenspielern vorbei in die Mitte flankte. Dort rauschte Angriffspartner Suarez knapp daneben. Die Katalanen erhöhten in der Folge weiter den Druck, wirkten dennoch im Passspiel und in den versuchten Abschlüssen nicht so selbstsicher, wie es aufgrund der letzten Ergebnisse zu erwarten war. Zur Erinnerung die letzten vier Ergebnisse aus "La Liga" der "Copa del Rey": 5:2 bei Athletic Bilbao, 3:2 gegen Villarreal, 3:2 bei Atletico Madrid im Pokal und das 6:0 beim FC Elche.

Turbulente Minuten mit Messi, Suarez und ter Stegen

Feiert seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0: Lionel Messi. picture alliance

Messi war es in der Folge, der nach einem Iniesta-Zuspiel direkt von der Strafraumkante abschloss, doch seinen Schuss verzog (29.). Nachdem Villarreals Bruno nach einer unglücklichen Rettungsaktion mit Tränen in den Augen vom Feld transportiert werden musste, traf Mathieu zum vermeintlichen 1:0. Der Abwehrspieler der Gastgeber stand jedoch klar im Abseits (33.).

Es passierte lange nichts mehr, ehe es kurz vor dem Pausengang turbulent wurde: Musacchio grätschte fatalerweise komplett am Ball vorbei, ermöglichte Suarez so den Querpass auf Messi, der humorlos mit links zum 1:0 einschob (41.). Suarez rutschte wenig später im Fünfmeterraum am 2:0 vorbei (44.), während Messi überrascht wurde und das Spielgerät aus einem Meter nicht im Gehäuse unterbrachte (45.+1). Einmal zeigte sich auch noch der Gast, doch der bis dato komplett beschäftigungsarme ter Stegen kratzte Viettos Abschluss gerade noch von der Torlinie (45.+2).

Ter Stegen patzt - Iniesta humorlos

Hatte die schnelle Antwort parat: Andres Iniesta. Getty Images

Was die Partie in den letzten Minuten vor der Pause versprach, hielt sie direkt nach Wiederbeginn aufrecht. Zunächst patzte ter Stegen, der nach Suarez-Fehlpass einen harten wie zentralen Schuss von Joker Manu Trigueros nicht parieren konnte (48.). Doch nur eine Minute später wirbelten Suarez und Iniesta bis in den Strafraum, ehe Letzterer nach Doppelpass eiskalt die Führung wiederherstellte - 2:1.

Es verging etwas Zeit, ehe Barça die Entscheidung suchte und fand - und zwar ungewöhnlicherweise nach einer klassischen Eckballvariante: Messi flankte lang zu Piqué, der wuchtig per Kopf das 3:1 markierte (64.). Die Erhöhung hatte Neymar auf dem Fuß, vergab den Handelfmeter (verursacht von Musacchio) aber kläglich - Torwart Sergio Asenjo parierte den halbhohen Abschluss (71.). Doch auch so war die Entscheidung längst gefallen, vor allem da das "Gelbe U-Boot" nun auch den Willen zum Kontern nicht mehr entfachte. Barça brachte das 3:1 damit ruhig über die Zeit und hält vor dem Rückspiel am 4. März (20 Uhr) in Villarreal aussichtsreiche Karten in der Hand.

Gedenken an Lattek

Vor dem Spiel legten beide Mannschaften und die Zuschauer eine Schweigeminute für den kürzlich verstorbenen Fußball-Trainer Udo Lattek ein, der Barcelona von 1981 bis 1983 trainiert und mit den Katalanen den Europapokal der Pokalsieger gewonnen hatte.