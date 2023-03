Ter Stegen: "Unser Mindset ist inzwischen ein anderes"

El Clasico, Teil eins von drei. Heute Abend begegnen sich Real und Barcelona zum Pokal-Halbfinalhinspiel. Im Fokus wird gerade im Bernabeu Marc-André ter Stegen stehen. Im kicker verrät er, warum er kaum noch zu überwinden ist.

Ein Ligator gegen ter Stegen? Das Gefühl kennen in dieser Saison ganze acht Spieler. Auch wenn es international nicht rund lief für die Katalanen, schnuppern sie immerhin an der ersten Meisterschaft seit 2019. In der Copa del Rey ist der Finaleinzug möglich, sollten die Katalanen Real Madrid aus dem Weg räumen. Dann würde sogar das Double winken.

Laut dem ehemaligen Gladbacher liegt die Abwehrstärke auch an der Einstellung. Und am Trainer: "Wir wissen, wir können uns aufeinander verlassen. Die guten Resultate haben diesen Prozess begünstigt - anders als es davor der Fall war, als die Ergebnisse noch nicht so gut ausfielen", erklärte er im kicker-Interview (Montagsausgabe). "Unser Mindset ist inzwischen ein anderes. Xavi legt großen Wert auf das Verteidigen des eigenen Tores, auf die Null. Das ist extrem wichtig für unseren Erfolg."

Kürzlich bezeichnete ihn sein Trainer als einen der drei weltbesten Torhüter. Eine Aussage, die ter Stegen sehr ehrt. "Es freut mich, dass er so über mich denkt. Wir haben ja noch zusammengespielt, waren Mitspieler, jetzt ist er mein Trainer. Er kennt mich seit vielen Jahren. Umso schöner ist es, wenn er so etwas sagt. Denn ich weiß, dass er ein sehr ehrlicher Typ ist, der offen seine Meinung sagt."

"Wenn man das große Bild sieht ..."

In Spanien stimmt ter Stegens Stellenwert auch über Barcelona hinaus. Ob sich der 30-Jährige auf der Halbinsel mehr gewürdigt sieht als in Deutschland, beantwortet der Keeper eindeutig. "Ja, aber da habe ich volles Verständnis für. In Deutschland bin ich nicht so präsent für die Leute, weil ich nun mal nicht jedes Wochenende in der Bundesliga spiele." Andere Torhüter stünden mehr im Fokus. "Aber wenn man das große Bild sieht, auch mal über die Landesgrenze hinausschaut, dann sieht man, dass ich seit Jahren auf hohem Niveau spiele."

Gegen die großen Teams muss Barcelona aber noch zulegen. In La Liga kassierte ter Stegen drei der acht Tore gegen Real im Hinspiel (1:3), in der Champions League musste er in München (0:3) und gegen Inter (3:3) ebenso ungewöhnlich häufig hinter sich greifen. Beim Aus in der Europa League gegen Manchester United kassierte er insgesamt vier Treffer.

Nach zwei Niederlagen in Folge - zuletzt verlor Barcelona 0:1 in Almeria - sollte jedenfalls ein Erfolgserlebnis her. Auch ohne Robert Lewandowski, der für das Hinspiel nicht zur Verfügung steht. Mit dabei ist hingegen der lange verletzte Ansu Fati. "Ich sehe ihn glücklich und motiviert", sagte Xavi, der die jüngsten beiden Niederlage nicht überbewerten will: "Wir sind in dieser Saison sehr selten unterlegen gewesen und wachsen weiter. Wir dürfen nicht nur auf die vergangenen beiden Spiele schauen."

