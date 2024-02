Ter Stegen kehrt in Barcelonas Teamtraining zurück

Nach knapp drei Monaten Verletzungspause steht Marc-André ter Stegen kurz vor der Rückkehr ins Tor des FC Barcelona. Der 31-jährige Nationalkeeper ist wieder Teil des Mannschaftstrainings.

Seit Montag wieder ein Anblick für das ganze Team: Marc-André ter Stegen in Trainingskleidung des FC Barcelona. AFP via Getty Images

Am Montag war es soweit: Erstmals im Jahr 2024, nach knapp drei Monaten ohne Einheit mit dem Team, hat Marc-André ter Stegen wieder an einem Mannschaftstraining des FC Barcelona teilgenommen. Das gab der 31-Jährige via "Instagram" bekannt und schrieb: "Zurück bei der Mannschaft."

Offiziell seit dem 17. November ausgefallen

Das Ende der langen Leidenszeit des deutschen Nationaltorhüters und Vize-Kapitäns der Blaugrana scheint somit gekommen zu sein. Ter Stegen war offiziell seit dem 17. November ausgefallen, er trat gar nicht erst bei der Nationalmannschaft an, Rückenbeschwerden setzten dem 38-malige Nationalkeeper zu.

Sogar so sehr, dass ter Stegen Anfang Dezember am Rücken operiert werden musste. Der Ex-Gladbacher wurde in der Zwischenzeit von Inaki Pena vertreten, der nach starkem Beginn zuletzt etwas abbaute. Seit Mitte Januar hofften die Fans des FC Barcelona nun auf eine Rückkehr ihres Stammkeepers. Zu diesem Zeitpunkt teilte er ein Foto in Trainingskleidung samt Ball in der Hand und verkündete, wieder trainieren zu können.

Nun also ist ter Stegen, der kürzlich Vater eines zweiten Sohnes wurde, zurück im Teamtraining und wird zur Freude der Blaugrana-Verantwortlichen sehr bald wieder in einem Spiel auf dem Platz stehen. Möglicherweise schon am Wochenende, wenn die Katalanen gegen Kellerkind FC Granada antreten.

DFB-Torhüterfrage offen

Das würde auch der DFB um Coach Julian Nagelsmann begrüßen - allerdings dürfte für die kommenden Länderspiele im März in Frankreich und gegen die Niederlande die langjährige Nummer eins Manuel Neuer erstmals nach über einem Jahr wieder in den Kader zurückkehren.

Bundestrainer Nagelsmann steht vor der schwierigen Entscheidung, welcher Torwart mit Blick auf die Heim-EM im Sommer aller Voraussicht nach den Vorzug bekommen wird.