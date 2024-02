Ter Stegen fehlt der Fokus - Xavi wegen "Geschenken" sauer

Der FC Barcelona hat gegen Kellerkind Granada nur remis gespielt, und das gerade eben so. Noch-Trainer Xavi und Rückkehrer ter Stegen sprachen nach dem 3:3 klar die Fehler an.

Musste bei seinem Barcelona-Comeback drei Tore schlucken: Marc-André ter Stegen. NurPhoto via Getty Images

1:0 geführt, dann 2:3 hinten gelegen und am Ende dank des 16-jährigen Lamine Yamal immerhin einen Punkt erzielt: Der FC Barcelona hat sich am Sonntagabend gegen Kellerkind und Aufsteiger Granada in La Liga nicht gerade mit Ruhm bekleckert und vielleicht endgültig aus dem Titelrennen verabschiedet, der Abstand auf Spitzenreiter Real beträgt zehn Punkte.

Titelverteidigung? Wohl eher nicht

Rückkehrer Marc-André ter Stegen, der nach drei Monaten Zwangspause samt Rücken-OP wieder ins Tor zurückgekehrt war, gab sich angesichts des Programms skeptisch. "Wir müssen noch gegen Real Madrid und Girona spielen, und es gibt auch Mannschaften mit viel Persönlichkeit, wie Granada. Jetzt müssen wir in einen Rhythmus kommen", wird der deutsche Nationaltorhüter von Marca zitiert.

Außerdem müsse "jedes Spiel ein Tor erzielt werden", denn "so einfache Gegentreffer" wie beim 3:3 gegen Granada scheint der spanische Meister von 2023 einfach nicht abstellen zu können. "Am Ende ist es ein bisschen von allem. Wir müssen viel konzentrierter sein, wenn wir Flanken verteidigen, wir müssen konzentrierter sein, wenn wir Tore schießen wollen."

Ter Stegen war laut eigener Aussage "in den ersten 15 Minuten nicht auf der Höhe, aber dann habe ich mich gut gefühlt", so der 31-Jährige. Trainer Xavi wiederum fand am Spiel einiges nicht gut, allein beim zwischenzeitlichen 1:1 hatte der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler lautstark geflucht und auf einen Sitz eingeschlagen.

Xavi sauer über "Fehler, die wir uns nicht leisten können"

In der Pressekonferenz räumte der scheidende Trainer dann ein, das Granadas Körperbetontheit und Druck für sein Team zu viel gewesen sei. Die "zwei verlorenen Punkte" seien mitunter wegen der schlechten Chancenverwertung zustande gekommen, doch Xavi fasste ebenso zusammen: "Wir haben Fehler gemacht, die wir uns nicht leisten können, indem wir in der Verteidigung Geschenke verteilt haben. Das macht uns in dieser Saison zu schaffen".

Ein weiteres Problem der Mannschaft: "Wir kommen erst in einen Rhythmus, wenn Dringlichkeit herrscht." Natürlich müsse auch die letzte Saison noch so starke Abwehr in Zukunft "stark verbessert" auftreten, allein beim zweiten Gegentor war ein "enormer Kommunikationsfehler" im Vorfeld zu sehen. Xavis simples Fazit lautete: "Die Fehler müssen weiter minimiert werden."