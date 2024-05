Ter Horst kehrt zur SGS zurück

Die SGS Essen legt auf dem Transfermarkt weiter ein hohes Tempo vor. Mit Jette ter Horst verpflichtete der Tabellen-Fünfte der Bundesliga nun schon den vierten externen Zugang. Die 21 Jahre alte Mittelfeldspielerin kommt von Zweitligist FC Carl Zeiss Jena und wurde in der Vergangenheit bei der SGS ausgebildet. "Dadurch, dass ich den Verein und auch ein paar Spielerinnen noch gut kenne, ist mir die Entscheidung leichtgefallen", sagt ter Horst. "Es reizt mich sehr, nach mehreren Jahren in der 2. Liga nun in einer jungen und etablierten Mannschaft den Sprung in die Bundesliga zu schaffen."