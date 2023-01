Tennis-Weltverband gewinnt Kontrolle über Davis Cup zurück

Die Rechte am Davis Cup liegen wieder beim Tennis-Weltverband. Wie eine ITF-Sprecherin bestätigt, habe man die Kontrolle von der Investmentgruppe Kosmos zurückerlangt.

Das vom früheren spanischen Fußballprofi Gerard Piqué geführte Konsortium Kosmos hatte 2018 für Furore gesorgt, als man für satte drei Milliarden Dollar die Kontrolle über den Davis Cup erkaufte - und dann auch noch für 25 Jahre.

Der Teamwettbewerb wurde anschließend reformiert, stieß aber bei Fans und Spielern nicht wirklich auf große Gegenliebe. Seit 2019 wird im neuen Format um den bereits im Jahr 1900 eingeführten Davis Cup gespielt. Derzeit spielen anstelle von vier über das gesamte Jahr verteilten Runden mit Heim- und Auswärtsspielen in der Weltgruppe 18 Teams in einem einwöchigen Turnier in der zweiten November-Hälfte um die Trophäe.

Durch das Aus von Kosmos dürfte es abermals zu Änderungen kommen, allerdings nicht in diesem Jahr. Zwar "endet die Partnerschaft mit Kosmos im fünften Jahr ", wie eine ITF-Sprecherin gegenüber AFP bestätigte. 2023 werde der Wettbewerb aber wie geplant über die Bühne gehen, das Finalturnier findet in Malaga (22. bis 26. November) statt.